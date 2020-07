Adolescente mata amiga de 14 anos após pegar arma do pai em Cuiabá

Uma adolescente de 14 anos morreu na noite do domingo (12) ao ser baleada por uma amiga dentro de um condomínio de luxo em Cuiabá, no Mato Grosso. Segundo a polícia,a garota que fez o disparo tem a mesma idade e usou uma arma do pai, que é atirador esportivo. Ela afirma que o tiro foi acidental.

(Foto: Reprodução)

Isabele Guimarães Ramos foi atingida na cabeça. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada, mas já encontrou a adolescente morta, no banheiro de casa. O caso foi por volta das 22h30, no condomúnio Alphaville 1, no bairro Jardim Itália.

De acordo com o G1 MT, o caso foi na casa da jovem que atirou. O local foi isolado para realização da perícia e início da investigação pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Sete armas de fogo do pai da jovem que disparou foram encontradas na casa. Não se sabe se no momento do tiro elas estavam sós no local ou havia algum adulto.