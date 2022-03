Adolescente suspeito de duplo homicídio é apreendido após roubar veículos em Salvador

Um adolescente de 17 anos foi apreendido, na manhã desta terça-feira (29), após roubar dois veículos. O jovem é suspeito de envolvimento na morte de duas pessoas, no último domingo (27), no bairro de Boca do Rio.



Antes de serem interceptados, o garoto e um comparsa haviam roubado um carro modelo Sentra, de cor preta, placa PKO 2I32, na Rua Nelson Galo, e usariam para cometer outros crimes, conforme a comandante da 12ª CIPM, major Érica Patrícia.



“Quando eles perceberam que o veículo desligaria automaticamente, pois possuía chave presencial, desceram e abordaram um motorista por aplicativo que passava pela Rua Alexandre de Gusmão”, explicou a oficial.

A segunda vítima, que usava um carro modelo Ka, placa PKA 9354, após ser roubada, visualizou o seu veículo, na Rua da Paciência. Rapidamente ela acionou guarnições da 12ª CIPM que realizavam o motopatrulhamento na região.



“Nós interceptamos os criminosos na Rua Oswaldo Cruz, próxima ao Largo da Mariquita. Eles saltaram do carro, correram, mas conseguimos alcançar o adolescente. O outro homem fugiu”, informou a oficial, lembrando que o menor estava com uma pistola calibre 380 e três munições.



Ele foi encaminhado, junto com os carros e materiais apreendidos, à Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI), onde foi ouvido por equipes da unidade e do Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) por suspeita de envolvimento no duplo homicídio ocorrido no bairro de Boca do Rio, no último domingo (27).



“Ele nega a participação no crime, mas possuímos informações que indicam o envolvimento dele com o caso. Estamos na fase inicial de apuração”, contou a titular da DH/Atlântico, delegada Pilly Dantas. O garoto segue na unidade à disposição do Ministério Público.

Homicídios na Boca do Rio

Duas pessoas foram mortas e uma criança de 5 anos foi baleada no final de linha da Boca do Rio, na madrugada deste domingo (27). O crime aconteceu entre as ruas Lavínia Magalhães e Hélio Machado.

Segundo informações da Polícia Civil, homens encapuzados chegaram em dois carros e uma moto fizeram seguidos disparos de arma de fogo. Os tiros atingiram Renato Andrade Sousa, de 33 anos, que estava na Rua Lavínia Magalhães e Patrícia Paiva Costa, de 17, na Rua Hélio Machado. Os dois foram socorridos Unidade de Pronto Atendimento do Marback, no Imbuí, mas não resistiram aos ferimentos.

Uma sobrinha de Patrícia, de cinco anos, foi atingida de raspão na perna por um dos tiros e levada a uma unidade de saúde da capital. A Polícia Civil expediu as guias de remoção e de perícia. O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

As mortes da adolescente Patrícia Paiva Costa, 17 anos, e de Renato Andrade Sousa, 33 anos, no bairro da Boca do Rio, estão entre os 14 homicídios registrados no sábado (26) e domingo (27) em Salvador e região metropolitana. Esse foi o fim de semana mais violento deste ano, junto com os dias 19 e 20 de fevereiro, respectivamente.



Os dados são do boletim de ocorrências da Secretaria de Segurança Pública.