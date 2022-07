Adolescentes são baleados durante operação policial em Itinga

Dois adolescentes foram baleados durante uma operação policial na localidade das Casinhas do Parque São Paulo, em Itinga, na tarde dessa quarta-feira (20). Segundo informações da Polícia Militar, a operação começou após uma denúncia de que havia pessoas traficando no local.

Uma equipe do Peto da 81ª CIPM foi até a localidade para averiguar a situação e, segundo a PM, encontrou um grupo de suspeitos armados que correram e saíram atirando contra os policiais.

Após os tiros, os moradores da região informaram aos policiais que haviam dois adolescentes alvejados. Segundo a polícia, as vítimas foram socorridas ao Hospital Geral Menandro de Farias e à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Itinga.

Em entrevista à TV Bahia, a mãe da adolescente que foi baleada negou que houve troca de tiros e que os disparos foram feitos paenas pelos policiais. "Todas as vezes que eles chegam lá, eles chegam atirando. Quando ouvi a zoada dos tiros, eu saí correndo, e disseram que Railane tinha sido baleada no pescoço. Eu fiquei desesperada, chorando", relatou.

Ainda de acordo com ela, os policiais não queriam dar socorro às vítimas. "Quando eu cheguei, os vizinhos já estavam dando socorro. Os policiais não queriam dar socorro, aí a gente foi no carro do vizinho. Mas quando no meio do caminho, eles pediram para parar o carro, pegaram a minha filha e trouxeram aqui para o Menandro", detalhou.

"Foram os policiais que atiraram na minha filha", diz mãe de adolescente baleada.

Revoltados com a situação, moradores fizeram um protesto em frente à sede da 81ª CIPM, e fecharam a via. A manifestação foi encerrada após uma conversa com o grupo. Um representante da Secretaria de Direitos Humanos do Município também esteve no local para conversar com a comunidade.

Depois disso, um novo protesto foi realizado na Avenida São Cristóvão. Os moradores colocaram fogo em pneus.