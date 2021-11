Adolescentes são flagrados em ônibus na Bahia com 45 quilos de drogas

Dois adolescentes de 17 anos foram flagrados dentro de um ônibus, na Bahia, transportando 45 quilos de drogas - 22 de maconha e 23 de cocaína. O flagrante foi feito por policiais rodoviários federais, na madrugada desta quinta-feira (11), no KM 677 da BR 116, em Jequié, na região sudoeste do estado. As drogas estavam distribuídas em três volumes. Em uma caixa e uma mala havia 22kg de maconha e em outra mala havia 23kg de cloridrato de cocaína.

Os policiais encontraram as drogas durante abordagem a um ônibus de transporte interestadual de passageiros que saiu de São Paulo/SP e tinha como destino Caruaru, no estado de Pernambuco. Ao verificarem o compartimento de bagagens do veículo, os policiais identificaram o entorpecente e, em seguida, começaram a analisar os bilhetes de passagem para identificar os responsáveis

A maconha pertencia a uma pessoa do sexo feminino, de 17 anos, que admitiu ter recebido o entorpecente em Uberaba/MG com a intenção de levá-lo até Atalaia/AL. Pelo transporte, receberia certa quantia em dinheiro de pessoa desconhecida. O cloridrato de cocaína, por sua vez, era de outro menor, dessa vez do sexo masculino, também de 17 anos. Ele disse aos policiais que seria pago para levar a droga de Campo Limpo Paulista/SP para Feira de Santana/BA. Revelou ainda que desconhece tanto quem o contratou quanto quem receberia a encomenda. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Judiciária para os direcionamentos necessários.