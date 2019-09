Adriana Esteves e Vladimir Brichta compram apartamento em Salvador

Adriana Esteves e Vladimir Brichta compraram recentemente um apartamento no Edifício Oceania, em Salvador. O imóvel, com varanda redonda para o Farol da Barra, pertenceu a Oscalia Calmon. Como sabido, Vladimir é mineiro, mas viveu na Bahia boa parta da vida e sempre sonhou em ter um imóvel naquele prédio, construído na década de 1930, com materiais trazidos da Europa. A reforma ficará a cargo do escritório de Sidney Quintela. O profissional já desenvolveu mais de 1.200 projetos em diversos segmentos da arquitetura e do urbanismo, em quatro continentes. Adriana e Valdmir moram em São Conrado, Zona Sul no Rio de Janeiro.

Foto: Divulgação

Made in Bahia

A decoradora Lucy Bonfim, que criou ambientes para a novela das 7 da TV Globo, Bom Sucesso, convidou Sandy Najar para estar com ela nessa empreitada. Assim, através da marca de acessórios que leva seu nome, Sandy desenvolveu peças exclusivas para compor a loja de roupas de Eugênia (personagem interpretada pela atriz Helena Fernandes). “Fiquei muito feliz com o convite”, nos disse Najar. Ela, para quem não está ligando o nome à pessoa, além de ter um showroom com suas criações, ainda é a relações-públicas do Fasano Salvador.

Foto: Divulgação

Design

Famoso pela assinatura de produtos que aliam conforto e design, o catarinense Jader Almeida esteve quinta-feira em Salvador. Por aqui, ciceroneado pela empresária Manuela Andrade, Jader ministrou palestra para arquitetos na HD Experience, localizada na Bahia Marina.

Foto: Divulgação

Parabéns pra você

Aniversariante de hoje, Cristina Calumby comemora a data durante viagem a Londres. Ontem pela noite, a arquiteta jantava com o marido, Carlos Calumby, e os casais de amigos Rosário e Antônio Carlos Júnior e Neuza e Cacá Dantas no restaurante Scott´s, em Mayfair.

Foto: Divulgação

Passo adiante - O ex-sócio da Alatur Luiz Felipe Brito de Oliveira acaba de assumir a direção geral da Salvatur Viagens e Turismo, empresa com sede em Salvador e escritório em São Paulo, que atua nos mercados de viagens corporativas, lazer e eventos. O executivo acumula experiências com o atendimento às empresas do grupo Itaú Turismo (incorporada pela CWT).

Pluralidade - Sob a direção de Fred Soares, Vânia Abreu e Marcelo Quintanilha apresentam o “Baile Tudo”, no próximo dia 28, no Pelourinho. O agito será uma reformulação do evento “Colombina e Pierrot”, que a dupla lançou em 2006. “Treze anos depois, é preciso iluminar o amor e suas formas. Assim surge o Baile Tudo. Serão bem vindos os arlequins, as drag queens, as drag kings e quem mais vier”, nos disse Abreu. O show acontecerá partir das 21h, no Largo Pedro Arcanjo.



Interação - A Estalo Promoções, de Maíra e Tiago Holtz, foi a empresa responsável por comandar o lançamento do jornal Alô Alô Horto, que o site Alô Alô Bahia desenvolveu para a região do Horto Florestal, em Salvador. A ação, anteontem, em diversas regiões próximas ao Horto, contou com páginas do jornal em grandes proporções e personagens interagindo com as notícias e o público.

Bodas de ouro - A cantora baiana Maria Bethânia fez show surpresa na festa de 50 anos da Natura, que aconteceu quinta-feira, na Casa Natura Musical, em São Paulo. O evento, que também contou com a participação de Liniker, foi comandado pelos empresários Luiz Seabra, Pedro Passos e Guilherme Leal.