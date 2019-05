Adversário do Vitória, Atlético-GO ainda não perdeu em Goiânia

Para se recuperar na tabela da Série B o Vitória terá que fazer algo que ninguém conseguiu até o momento na temporada: vencer o Atlético-GO em Goiânia. O adversário de domingo (26), às 16h, está com nada menos que 94% de aproveitamento em casa.

No Leão, quem mais conhece a fama do adversário no Estádio Antônio Accioly é Felipe Garcia. O atacante, destaque rubro-negro neste começo de Série B, passou toda a temporada de 2018 defendendo o rival do Dragão, o Goiás.

É ele quem dá o recado em entrevista coletiva na sala de imprensa da Toca do Leão: “A gente vem se preparando muito bem para essa partida. Vamos precisar ter força para enfrentar o Atlético lá, onde são muito fortes, dificilmente perdem pontos. Esse ano perderam pouco – se é que perderam”, diz o atacante.

Felipe tem toda razão: o Atlético praticamente não perdeu pontos em 2019 jogando em casa. Em 12 jogos oficiais no Estádio Antônio Accioly o Dragão obteve 11 vitórias e apenas um empate – este já pela Série B, em 1x1 com o Coritiba, no último dia 3 de maio, pela segunda rodada.

Tudo bem que a maioria destes 12 jogos foram pelo Campeonato Goiano. Ainda assim, bateram lá os seus dois rivais. Um também da Série B – o Vila Nova, por 1x0 – e outro da Série A – 2x1 sobre o Goiás na primeira fase e 3x0 na final. Outro resultado notável foi um 1x0 sobre o Santos pela Copa do Brasil.

Outra coisa em que Felipe tem razão: o Vitória, sob comando do técnico Osmar Loss, tem se preparado para o desafio. Nos três dias que teve de trabalho na Toca do Leão desde sua chegada, na última quarta-feira (22), o treinador deu prioridade ao trabalho defensivo.

“Ele chegou nessa semana e foram poucos dias de trabalho. Mas ele já tentou colocar alguns pontos que acha cruciais. O equilíbrio é um deles. Quando você sai na frente na Série B precisa ter muito equilíbrio, porque os jogos são equilibrados e a outra equipe vai vir com tudo para cima”, disse o atacante.

Neste sentido de reforçar a defesa o novo técnico teve uma boa notícia. O zagueiro Zé Ivaldo, que chegou à Toca na última semana, foi regularizado na última sexta-feira (24) e está liberado para estrear. Ele deve fazer dupla com Everton Sena.

Do meio para frente o Leão recebeu outro reforço. O meia Ruy, que ainda não jogou pela Série B por conta de uma lesão muscular, está recuperado e foi relacionado para a partida. Seu último jogo foi a derrota por 4x0 para o Fortaleza pela Copa do Nordeste no dia 8 de abril.

Ficaram de fora da relação o lateral direito Matheus Rocha e o atacante Matheus Manga, ambos por opção de Osmar Loss.

O oposto

Atlético-GO e Vitória têm uma diferença importante em 2019. Enquanto o Leão ganhou apenas quatro jogos na temporada, o Dragão só perdeu exatamente o mesmo número, quatro.

Apesar de ter vencido apenas quatro neste ano, o Vitória teve recentemente por três vezes a oportunidade de sair com os três pontos. Nas derrotas para Botafogo-SP (3x1), Guarani (3x2) e São Bento (3x1) o primeiro gol foi rubro-negro.

“Às vezes pode ser a parte emocional das partidas, mas como a gente frisou aqui, é preciso ter equilíbrio. Cada jogo é uma final. A gente teve essas duas derrotas de virada parecidas mas estamos buscando achar o ponto para que não aconteçam mais”, disse Felipe Garcia.