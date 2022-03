Adversário na Copa do Brasil, Castanhal revelou ídolo do Vitória

O Vitória tem mais um desafio nesta quinta-feira (3), quando fará sua estreia pela Copa do Brasil. E, do outro lado do campo, estará um time que é pouco conhecido no futebol brasileiro, apesar de ser quase centenário: o Castanhal.

O clube foi fundado no dia 7 de setembro de 1924 e vai para sua terceira participação na competição nacional, a segunda consecutiva. Antes disso, estreou em 2001. Nunca conseguiu passar da primeira fase.

O Japiim fez sete partidas na temporada, todas pelo Campeonato Paraense. Soma três vitórias, um empate e três derrotas, aparecendo na lanterna do Grupo C, com 47,6% de aproveitamento. A efeito de comparação, o rendimento do Vitória é de 50% após seis duelos pelo Baianão - ganhou dois jogos, empatou três e perdeu um.

No elenco, há um jogador conhecido da torcida rubro-negra: Dedé. O zagueiro teve breve passagem pelo Vitória entre 2019 e 2020 e só atuou em três jogos do time principal. No Castanhal, é titular absoluto e esteve em campo em todos os sete duelos.

O aurinegro paraense também foi o responsável por revelar Vanderson, que defendeu o Leão de 2006 até 2010 e se tornou ídolo. No Vitória, participou do retorno do clube da Série C até a Série A, foi tetracampeão baiano (2007 a 2010), faturou o título da Copa do Nordeste (2010) e, no mesmo ano, foi vice-campeão da Copa do Brasil.

O jogo entre o Castanhal e o Vitória será nesta quinta-feira (3), às 20h30, no Estádio da Curuzu, em Belém. Como está melhor ranqueado pela CBF, o Leão atua como visitante e tem a vantagem do empate para se classificar.