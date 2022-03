Advogada e empresário casados há 15 anos assumem trisal: 'Viver um amor livre'

A advogada Graziela Veras Parrião Lustosa, de 31 anos, o empresário Diogo Matheus Simon, de 33, estavam casados há 15 anos. A relação ia bem, mas faltava algo: a influencer Natalia Bezerra da Silva, de 26. Os três se conheceram e formaram um "trisal" e agora criaram um perfil na web para falar sobre o poliamor.

Eles não têm vergonha e nem medo de exibir a relação: “O objetivo é mostrar que é possível amar mais de uma pessoa, viver o amor livre e sem preconceito”, diz Natalia ao g1.

Moradores de Palmas, capital do Tocantins, eles criaram o perfil “Vivendo a três” há cerca de uma semana e já somam mais de 1,2 mil seguidores.

Graziela e Diogose conheceram ainda adolescentes quando faziam o ensino médio. Mas em 2020 decidiram seguir o conselho de um amigo e toparam viver uma experiência diferente.

“Um amigo começou uma brincadeira perguntando se eu tinha coragem de me relacionar com outra mulher, na hora eu disse que sim. Depois, eu cheguei no Diogo e falei: ‘Poxa, eu acho que queria ter essa experiência. O Diogo gostou da ideia e foi assim que começou”, relata Graziela.

Após o conselho, os dois partiram para o ataque. Graziela garante que quando ela e Diogo viram Natalia pela primeira vez “já gostaram de cara”. Eles tinham amigos em comum e quase sempre estavam juntos nos encontros com a galera.

“Eu e o Diogo conversamos: ‘Vamos dar em cima dela, investir, paquerar ela’. Mas a Natalia não dava muita moral de início, não sei se ela ficava sem graça. Eu e Diogo já não tínhamos tanta habilidade para dar em cima de alguém”, brinca.

Do outro lado, Natalia estava resistindo as investidas. Ela diz que no início ficava sem graça com a situação.

“Eu não sabia onde eu enfiava a cara. Não era uma coisa que tinha costume de lidar e tinha mais um agravante, eles eram casados, eu ficava com medo de falar alguma coisa e eles entenderem errado e acabar a amizade, eu ficava receosa”, disse ao g1.

Estava tão difícil que o casal desistiu da paquera. Natalia, então, reagiu por medo de perder a oportunidade e cedeu. O relacionamento entre os três começou em 5 de outubro de 2020, em plena pandemia.

“A gente nunca mais se desgrudou. No início era muita amizade, a gente ficava porque sempre rolou muita química entre os três. A gente sempre estava junto nos rolês, no meio de semana a Natalia almoçava todos os dias no nosso restaurante. E começamos a ficar desde sempre”, explicou Graziela.

Grazi e Diogo pediram Natalia em namoro em outubro do ano passado e estão juntos até hoje. Eles moram na mesma casa, dividem a rotina, os boletos e o amor.

“Uma questão que surgiu era se o meu casamento estaria desgastado e por isso uma terceira pessoa. E na verdade não, meu casamento estava tão bom que foi possível ter uma outra pessoa para somar, sem estragar”, finaliza Graziela.