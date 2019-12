Advogado corre 12 km para cumprir promessa na festa de Nossa Senhora

Eram 4h30 da manhã quando o advogado Bruno Freitas saiu caminhando de sua casa, na Pituba, rumo à festa de Nossa Senhora da Conceição, no Comércio. Neste domingo (8), ele cumpriu uma promessa feita à santa padroeira da Bahia. “Eu falei que se eu formasse uma família, iria fazer esse percurso, mas quando fiz a promessa, eu não tinha calculado a distância”, brincou ele, que correu 12 Km do bairro onde mora até chegar na basílica.

Em setembro deste ano, Bruno casou-se com a cearense Kivia Almeida e considera que tem muitos motivos para agradecer, entre eles a aprovação na Ordem dos Advogados da Bahia (OAB). Para Kivia, a religiosidade baiana ainda lhe causa um certo espanto. “Eu me deparei com um misticismo muito grande, que não tinha no Ceará. É muito diferente porque as festas católicas de lá são bastante conservadoras”, observa a esposa.

Fé na pele: Bruno homenageou a santa tatuando imagem nas costas (Foto: Betto Jr./CORREIO) Recém-casados, os pombinhos eram só romantismo (Foto: Betto Jr./CORREIO) (Foto: Betto Jr./CORREIO) (Foto: Betto Jr./CORREIO) Promessa paga! (Foto: Betto Jr./CORREIO)

Batizado naquela igreja, Bruno costuma ir para a festa todos os anos e a fé e tradição estão marcadas na pele. O advogado tatuou uma enorme imagem da da santa nas costas. “O que me mantém vindo é a fé, é uma energia inexplicável”, diz ele, que fez o trajeto com a ajuda de um professor de corrida. O caminho escolhido foi via Corredor da Vitória para pegar menos ladeiras. “Vim de carro acompanhando ele devagarinho”, apoiou a esposa.

Caravana

Quem também fez um longo roteiro foi a aposentada Marilene Gouvea, 70, que veio numa caravana com mais 41 pessoas do município de Caravelas, no Sul do estado, a mais de 800 Km de Salvador. “Nós saímos de lá na quarta-feira e chegamos aqui na sexta com a finalidade de participar da festa. Viemos para a trezena e hoje estamos aqui para louvar nossa mãe”, conta ela, que herdou da mãe a devoção por Nossa Senhora.

Frequentadora da festa desde que tinha 10 anos, Meire Stella Ribeiro, 62, não perde nenhuma celebração católica e esteve também na festa de Santa Bárbara, que abriu o calendário de eventos populares de Salvador no dia 4 de dezembro.

“Foi um ano maravilhoso para mim. Tudo o que quero, eu consigo e é o que eu sempre digo: Não adianta vir com o coração cheio de mágoa, tem que vir com o coração aberto. Hoje venho agradecer por minhas vistas porque quase tive uma cegueira”, revela Meire.

Sentada ao lado dela estava Josenita Santos da Conceição, 67, que também foi ao evento movida pelo sentimento de gratidão. Impedida de ir na festa de Santa Bárbara por causa de uma consulta médica que há tempos tentava marcar, ela conta que pediu perdão à santa e prometeu que compensaria na procissão de Nossa Senhora.

Missa campal

Sob um sol de 30ºC, esses e outros fiéis assistiram a uma missa campal presidida pelo arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, que completou 50 anos de sacerdócio neste sábado (7). Coincidentemente, o Papa Francisco também atinge nesta semana meio século de ordenação sacerdotal e foi saudado pelo arcebispo durante a celebração em homenagem à santa.

“Somos muitos, mas cada um representa uma multidão de baianos que gostariam de estar aqui homenageando a nossa padroeira. Pôde-se dizer que a devoção Mariana aqui começou e se estendeu por nosso país”, discursou Dom Murilo, destacando a basílica, construção datada de 1623, como a primeira do país dedicada à Nossa Senhora.

Procissão

Em seguida, deu-se início à procissão com a saída das bandeiras de diversas cidades baianas, das imagens santas do Menino Jesus e da Santa Dulce dos Pobres, que por oito anos esteve sepultada na basílica até ter o seu santuário montado no Largo de Roma. Por último, o grande momento ficou com a revelação do belo andor de Nossa Senhora da Conceição, todo ornamentado e com uma enorme coroa flores.

Assim que imagem deixou a igreja, quem assistia à missa no raro conforto das sombras das árvores, saiu em caminhada e cantoria debaixo de sol, por volta das 11h, acompanhando as figuras santas pelas ruas do Comércio.