Advogados de Cátia Raulino apresentam defesa em caso de uso de documentos falsos

Os advogados que defendem Cátia Raulino, investigada pelos crimes de estelionato, falsificação de documento público e falsidade ideológica, apresentaram a defesa da falsa jurista no processo que ela responde sobre o uso de documentos falsos como diploma de bacharel em Direito.

Advogado de Cátia Raulino, Fabiano Pimentel afirmou alegar que o reconhecimento dos documentos foi realizado por uma das testemunhas que depõe contra Raulino sem a presença da defesa. Por conta disso, ele acredita que houve um caso de nulidade processual por cerceamento de defesa - e isso tornaria o processo inválido.

Além disso, a defesa aponta que uma das testemunhas elencadas pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) foi feita de maneira inesperada e, por isso, não poderia ser usada na acusação.

Além dos três crimes citados acima, Cátia Raulino também responde por plágio em artigos acadêmicos e trabalhos de conclusão de curso de alunos. Desde a última quarta-feira (14), ela está em liberdade condicional, concedida pela Justiça após audiência.

A falsa jurista retornou para a residência dos pais em Santa Catarina, mesma cidade onde foi presa no final do mês de março. Segundo a decisão da justiça, Cátia deve comparecer mensalmente à Justiça para informar e justificar suas atividades. Isso deve ocorrer até o 10º dia de cada mês, além da obrigação de comparecer a todos os atos do processo para os quais for intimada.