Aeroporto de Barreiras será ampliado e reformado

O aeroporto de Barreiras vai passar por amplicação e reformas nos próximos meses. O equipamento é considerado o mais importante da região do oeste baiano e também atende aos municípios de Luís Eduardo Magalhães, São Desidério e Santa Rita de Cássia.

A intervenção inclui a reforma e a ampliação da pista de pouso e decolagem, do pátio de aeronaves e do taxiway, implantação de novo Terminal de Passageiros, aquisição de equipamentos e de serviços complementares. O investimento total previsto é de R$ 64,2 milhões, sendo R$ 45 milhões do Governo Federal e R$ 19,2 milhões de contrapartida do Estado da Bahia. Essa contrapartida será com o valor correspondente a construção do Terminal de Passageiros.

“Os serviços na área de movimentação de aeronaves e a construção do Terminal de Passageiros contribuirão para o aumento da capacidade de atendimento aos usuários e as operações aéreas no aeroporto. Para fortalecer ainda mais a aviação regional baiana, o Governo do Estado também já está implantando os novos aeródromos de Senhor do Bonfim e de Bom Jesus da Lapa” destaca o secretário de Infraestrutura, Marcus Cavalcanti.

O aviso de licitação para o projeto da reforma foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) deste sábado (19). O lançamento do edital faz parte do Termo de Compromisso assinado entre o Governo da Bahia, através da Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinfra), e o Ministério da Infraestrutura (MInfra) em dezembro de 2018 para a realização da obra. A abertura dos envelopes que contém as propostas das empresas interessadas ocorrerá no dia 26 de outubro, através de uma videoconferência. O valor para a execução do projeto é de R$ 1,1 milhão e tem o prazo de sete meses para a entrega do material.

O aeroporto de Barreiras é o quarto maior aeroporto regional em movimentação total de passageiros do estado e recebeu mais de 78 mil pessoas no ano passado.