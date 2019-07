Aeroporto de Brasília homenageia 39 anos de Harry Potter com voos especiais

Se sua carta para Hogwarts não chegou quando você tinha 11 anos, há uma nova chance de você visitar o mundo mágico. Em celebração aos 39 anos de Harry Potter, o Aeroporto Internacional de Brasília criou voos fictícios para homenagear a data.

Você poderá gastar seus Galeões, Sicles e Nuques para voar por companhias aéreas como Grifinoria Air, Hipogrifo Way, Nimbus 2001 Air, Edwiges Airway, Pó de Flu Airlines, Lufa-Lufa Linhas Aéreas, Vira Tempo Airway, Corvinal Airlines, Noitibus Linhas Aéreas, Sonserina Airlines, Firebolt Air e Comet 260 Flyway.

São 14 destinos diferentes: Hogwarts, Beco Diagonal, Floresta Proibida, Gringotes, Azkaban, Londres, Travessa do Tranco, Hogsmeade, Rua dos Alfeneiros, Godric’s Hollow, Caldeirão Furado, Ministério da Magia, Honeydukes e Budley Babberton. Todos os voos partirão da plataforma 9 ¾.

No trajeto você, mero "trouxa", talvez encontre um bruxo que tenha ficado com preguiça de aparatar. O serviço de bordo deve contar com balas de todos os sabores - há boatos de que até a com gosto de vômito é melhor que as barras de cereal servidas tradicionalmente nos voos normais.