Aeroporto de Salvador abre 78 vagas para bombeiros e agentes de comunicação

O Aeroporto de Salvador tem 78 vagas de emprego aberta na área que cuida de resposta a emergências. São 52 vagas para Bombeiro de Aeródromo, 20 para Bombeiro de Aeródromo Motorista Condutor e seis para Agente de Comunicação. Todos têm carga horária de 180 horas por mês. Interessados devem se inscrever usando as páginas do LinkedIn do Salvador Bahia Airport ou da Vinci Aiports. Também é possível se cadastrar clicando aqui.

Para as vagas de Bombeiro de Aeródromo e Bombeiro de Aeródromo Motorista Condutor, é preso ter Ensino Médio Completo, Curso de Bombeiro Civil (240h) e ter Carteira Nacional de Habilitação (categoria B para bombeiro e D para bombeiro motorista). Para as vagas de Bombeiro de Aeródromo Motorista Condutor também é necessário ter feito o curso de Condutor de Veículo de Emergência (CVE).

Os interessados devem comprovar que têm pelo menos seis meses de experiência como bombeiro civil, socorrista, resgatista ou emergencista. Para a vaga de bombeiro motorista, também será exigida experiência de pelo menos seis meses como condutor de veículos categoria D. Ter feito cursos de Primeiros Socorros; NR10; NR20; NR33; NR35 e Suporte Básico de Vida (BLS/SBV) será considerado um diferencial.

Já para o cargo de Agente de Comunicação de Emergência (ACE), os requisitos obrigatórios são: Ensino Médio completo, cursos de Informática Básica e Microsoft Office Básico. É necessário também comprovar experiência mínima de seis meses em atividades relacionadas à administração, comunicação ou monitoramento CFTV. É desejável que o candidato tenha feito cursos de Sistema de Comando de Incidentes (SCI) e Operação de CFTV; além de apresentar nível de inglês básico.



Seleção

A própria concessionária que administra o aeroporto vai conduzir o processo de seleção, que será constituído de sete etapas eliminatórias. As cinco primeiras são: análise curricular; avaliação teórica sobre fundamentos contra incêndio e Atendimento Pré-Hospitalar (APH); entrevista pessoal; exame psicológico; e exame médico admissional.



A sexta etapa consiste no teste de Aptidão Física – TAF, exclusivo para os cargos de Bombeiro de Aeródromo e Bombeiro de Aeródromo Motorista Condutor. A sétima e última etapa é a contratação.

O resultado do processo seletivo será comunicado ao candidato por meio do contato informado no currículo. Os profissionais contratados receberão treinamento específico para atuar no setor aeroportuário.