Aeroporto de Salvador é 3º mais pontual entre os médios, diz relatório

O Aeroporto de Salvador é o terceiro mais pontual na categoria de aeroportos médios, segundo o relatório de maio da Cirium, empresa especializada em dados do setor de aviação.

Durante o mês em questão, o aeroporto alcançou um índice de pontualidade de 97,09% para as decolagens. As aterrisagens registraram 95,43% de pontualidade. O aeroporto teve média de sete minutos de atraso nas partidas, a menor entre os três primeiros colocados. O relatório analisou 2.122 voos, contemplando 24 rotas.

Para Antônio Mendes, diretor de operações, esse reconhecimento é fruto de um compromisso com a pontualidade, que envolve vários atores do setor, como companhias aéreas, o Órgão de Controle do Tráfego Aéreo e as soluções da administração do aeroporto.

“Sempre colocamos a experiência do passageiro em primeiro lugar e isso inclui, além de um aeroporto bonito e bem equipado, a precisão de um serviço bem-feito. O investimento em capacitação, tecnologia e no aperfeiçoamento de processos tem um impacto extremamente positivo, fazendo com que o passageiro queira repetir a experiência de viajar”, afirma Mendes.

O Aeroporto de Salvador faz parte da rede Vinci Airports desde janeiro de 2018.