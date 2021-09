Aeroporto de Salvador é o mais pontual do mundo entre os de tamanho médio 

O aeroporto de Salvador liderou a lista dos aeroportos mais pontuais do mundo na categoria médios. O relatório de pontualidade é uma realização da Cirium, empresa especializada em dados para a aviação e viagens. O Salvador Bahia Airport alcançou um índice de pontualidade de 95.09% para as decolagens feitas em julho. Já as aterrissagens alcançaram 93.50% de pontualidade. Ao todo, foram contabilizados 3.887 voos, que contemplam 26 rotas atendidas pelo aeroporto.

O diretor de operações do Salvador Bahia Airport, Antonio Mendes, comenta que a “liderança do aeroporto representa o constante compromisso da rede VINCI Airports e da importante parceria com as Empresas de Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo (ESATAs) e companhias aéreas’. "Esse tipo de reconhecimento é reflexo da nossa preocupação com os viajantes. O aeroporto de Salvador é um hub com grande número de chegadas e partidas, então um equipamento moderno, que oferece pontualidade, é essencial para uma boa experiência do usuário", explica Mendes.

Este esforço e reconhecimento não é um caso isolado, vários aeroportos da rede VINCI Airports têm sido premiados e provaram como a rede VINCI Airports pode impulsionar todos os seus aeroportos, como em Guanacaste, Costa Rica, onde o tráfego se recuperou a níveis pré-pandemia, e, dentro de algumas semanas será inaugurado o novo terminal internacional do Aeroporto de Santiago do Chile, graças a um investimento de U$S 1 bi.