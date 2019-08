Aeroporto de Salvador ficará sem ar-condicionado nesta sexta (16)

O sistema de ar-condicionado do Aeroporto de Salvador será desligado a partir das 8h desta sexta-feira (16) e afetará toda a área de desembarque. O comunicado foi emitido pelo próprio grupo que administra o equipamento, o Salvador Bahia Airport, que justificou que a medida terá duração de 24 horas.

A interrupção do refrigeramento já estava prevista e faz parte das etapas das obras de requalificação do aeroporto. É necessário que o sistema seja desligado para que sejam realizadas as primeiras intervenções nas casas de máquina de ar-condicionado, já que haverá substituição dos equipamentos antigos e ineficientes por máquinas mais modernas e adequadas ao fluxo do terminal.

O investimento deste processo é de aproximadamente R$ 10 milhões e contemplará tanto as áreas de desembarque doméstico como o internacional, além da praça de alimentação e da área de embarque do píer atual.

A troca total das máquinas de ar-condicionado acontecerá por etapas até o final do ano e novos desligamentos estão previstos até dezembro.

“Reforçamos que estes transtornos são momentâneos, para que Salvador tenha um aeroporto mais funcional e confortável antes da chegada da alta estação”, ressalta Julio Ribas, presidente do aeródromo.

Veja o andamento das obras.

Em execução:

Expansão do terminal de passageiros em 22 mil m²;

Modernização de banheiros e fraldários;

Reforma de 9 conjuntos de sanitários e bebedouros e construção de 15 novos conjuntos climatizados (4 já entregues);

Instalação de um novo sistema de manuseio de bagagem e controle de segurança;

Ampliação do pátio de aeronaves;

Requalificação da pista principal (10/28);

Melhorias no sistema de refrigeração/ventilação;

Novo sistema de detecção e combate a incêndio (não previsto no Contrato de Concessão);

Implantação de nova Central de Resíduos Sólidos e de sistema de água de reuso (não previsto no Contrato de Concessão);

Construção de novo píer, com 6 novas pontes de embarque;

Construção de uma usina solar para abastecer o aeroporto com capacidade equivalente a de até 58 mil residências (não previsto no Contrato de Concessão);

Reforma de todas as subestações de energia com painéis modernos e automáticos e aquisição de novos grupos geradores, trazendo mais confiabilidade ao sistema (não prevista no Contrato de Concessão).

Entregue