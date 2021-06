Aeroporto de Salvador ganha cores do arco-íris no Dia do Orgulho LGBTQIA+

O aeroporto de Salvador amanheceu colorido nesta segunda-feira (28). Em homenagem ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, celebrado hoje, o equipamento lançou uma campanha para reforçar a necessidade do respeito à diversidade.

No terminal de passageiros, as escadas e a entrada da área de embarque receberam as cores do arco-íris. Trabalhadores que fazem atendimento direto ao público também receberam um fardamento especial, com a frase "O Respeito é a única rota” estampada no peito. Já nas redes sociais, a campanha acontece até dia 1 de julho e traz conteúdo educativo e cultural, mensagens de afirmação deixadas por trabalhadores e parceiros LGBTQIA+ no vídeo “Orgulho de quê?”.

Foto: Will Recarey

Já nesta terça-feira (29) ocorrerá um bate-papo online, das 16h às 17h, com Vitor Martins, que é queer e mestrando em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, além de consultor e especialista em Diversidade e Inclusão. Com o título “Orgulho para todo mundo”, o evento tem como objetivo promover uma reflexão sobre o papel e responsabilidades das pessoas na causa LGBTQIA+.

De acordo com o aeroporto de Salvador, além dessas iniciativas, outras vêm sendo implantadas desde o início da Concessão, em 2018. Entre elas, está a manutenção do Comitê da Diversidade, que pensa em maneiras de tornar o aeroporto mais acolhedor pro público LGBTQIA+.

“Aqui trabalhamos diariamente para oferecer para os passageiros e funcionários um ambiente mais inclusivo e psicologicamente seguro, em que todos se sintam ouvidos, respeitados, valorizados e seguros para serem quem são. Acreditamos que nós, não apenas enquanto empresa, mas como sociedade civil, precisamos seguir ampliando nossa visão para a diversidade, abraçando cada vez mais grupos”, explica Daniela Franco, Gerente de Comunicação do Salvador Bahia Airport.

Serviço

O quê: Palestra “Orgulho para todo mundo”, com o especialista em diversidade Vitor Martins

Quando: 29 de junho, às 16h

Inscrições: Gratuitas e pelo link https://bit.ly/3y2KsQm