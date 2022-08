Aeroporto de Salvador ganhará Sala VIP ainda em 2022

O aeroporto de Salvador está cada dia mais equipado em termos de serviço e estrutura. Uma das novidades mais aguardadas é a sala VIP, que, de acordo com informações obtidas pelo portal Alô Alô Bahia, deverá ser inaugurada no fim de 2022. “As obras estão a todo vapor e temos certeza que ela vai ficar linda”, disse o equipamento em postagem no Instagram.

Quando for concluída, a sala VIP vai ser somar às outras estruturas que já foram entregues após as últimas reformas. Hoje, os passageiros têm à disposição mais duas novas pontes para acesso aos aviões, salas de embarque com novo layout e mais quatro balcões de check-in na área B, totalizando 60.

Karine Queiroz (divulgação)

Parabéns pra você

Karine Queiroz comemorou aniversário com jantar intimista, na última quinta-feira. A celebração, para familiares e amigos, foi em um dos restaurantes da empresária, o Lafayette, na Bahia Marina.

Festa de inauguração

A noite da última quarta-feira foi de celebração para os empresários Daniel Freire, Paulo Gabriel, Rafael Casqueiro e Wolton Fonseca. Os sócios foram os anfitriões de um disputado coquetel que marcou a inauguração do Allê Varanda Bar, no Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador. O Allê fica em um charmoso casarão de esquina, em frente ao Museu do Mar e ao lado do Forte da Capoeira. O projeto, que abriga até 90 pessoas sentadas, foi assinado pelas arquitetas Monique Cardim e Marina Cunha, que buscaram na Costa Amalfitana a inspiração para o décor. “Criamos algo que fosse clean e aconchegante”, definiram a dupla.

*Vale conferir a cobertura fotográfica no aloalobahia.com.

David Hyman (divulgação)

Diretor de Parcerias do Google vem a Salvador

Salvador vai receber a visita do diretor de Parcerias do Google para a América Latina, David Hyman. Ele chega à cidade na terça-feira para uma série de compromissos na área de mídia. O executivo americano tem promovido ações para fomentar veículos liderados por pessoas negras e participará do Fala, festival realizado no Teatro Gregório de Mattos, na Praça Castro Alves.

O evento, que acontecerá de quinta a sábado, visa amplificar as vozes dos coletivos de comunicação, artistas e produtores de conteúdo que fomentam a discussão de temas nacionais e influenciam na agenda social e política em nível nacional.

Os chefs Angeluci Figueiredo e Lomanto Oliveira (Tati Freitas/divulgação)

Jantar a 4 mãos

Um aguardado encontro de chefs vai acontecer em 1º de setembro. A convite do Fasano, Angeluci Figueiredo, que comanda a cozinha do Preta, na Ilha dos Frades, vai assinar o menu do jantar Terra e Mar ao lado de Lomanto Oliveira. A noite especial será no restaurante Fasano Salvador, na Praça Castro Alves. O cardápio terá opções de entrada, prato principal e sobremesa e poderá ser harmonizado (R$ 590) ou sem harmonização (R$ 340). Reservas: (71) 2201-6383.

Giro empresarial

terreno, em Ondina, onde funcionou por 56 anos o tradicional Colégio ISBA, que encerrou as atividades em 2020, passará a receber, ao invés de alunos, moradores. Isso porque, segundo informações obtidas pelo Alô Alô Bahia, no lugar da estrutura da antiga escola, que já começou a ser demolida, será erguido um moderno e sofisticado empreendimento imobiliário pela House Inc. Esse será o nono projeto residencial da empresa em Salvador, e será batizado de House Balneário de Ondina. O espaço contará com apartamentos Studios, Quarto & Sala e 2 suítes, além de um espaço comercial com cerca de 1.000 metros quadrados, bem de frente para o mar.

Contagem regressiva

Um dos intelectuais mais respeitados do Brasil, Leandro Karnal estará em Salvador no dia 9 de setembro para participar do talk empresarial promovido pelo Alô Alô Bahia no Fera Palace Hotel, localizado no centro da cidade. A iniciativa, que faz parte da programação anual de eventos realizados pelo portal baiano, reunirá uma plateia de apenas 150 convidados, entre empresários, autoridades e formadores de opinião. Reconhecido em todo o país como importante palestrante, pensador e formador de opinião, Karnal falará sobre valores e ética no mercado empresarial, além de passear por outros assuntos complexos e fundamentais, como a felicidade, a liberdade e a democracia.

Personagem da semana

O escritor e jornalista baiano Edgar Abbehusen foi convidado pela TV Globo para, através de seus textos, apresentar aos telespectadores alguns dos personagens da próxima novela Mar do Sertão, que estreia na segunda-feira, 22. Natural de Muritiba, no Recôncavo, Edgar ficou conhecido inicialmente nas redes sociais exatamente por traduzir em palavras nomes de pessoas. Para a Globo, escreveu textos sobre Candoca (Isadora Cruz), Tertulino (Renato Góes), Zé Paulino (Sergio Guizé), Deodora (Débora Bloch), Floro Borromel (Leandro Daniel) e Sabá Bodó (Welder Rodrigues), que foram postados na última terça-feira, no Instagram da emissora.