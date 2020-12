Aeroporto de Salvador passa a ter mais quatro rotas regulares

O Aeroporto de Salvador começa nesta sexta-feira (18) uma nova operação com quatro novas rotas regulares. Será a primeira vez em muito tempo que a cidade terá voos regulares diretos para todas as regiões brasileiras, após acréscimo da rota para Palmas (TO), operada pelo Gol, que incluiu a região Norte.

Outra nova rota regular com início na sexta-feira é Teresina (PI), também pela Gol. As viagens para Porto Alegre (RS), pela mesma companhia, já aconteceram no passado como voos de temporada, mas a partir do dia 18 de dezembro passam a estar disponíveis durante todo o ano. O mesmo acontece com os voos para Morro de São Paulo, que serão operados pela Abaeté Aviação - que após oito anos volta a realizar viagens comerciais regulares. Ainda no mesmo dia, começam os voos de temporada para Curitiba (PR), pela Gol, que acontecerão diariamente durante a alta temporada.

Conexão com todas as capitais nordestinas

Já no sábado (19), o Salvador Bahia Airport receberá o primeiro pouso vindo de São Luís (MA), dando início a mais uma rota regular da Gol. Com esta novidade, o aeroporto passará a ter voos para todas as capitais do Nordeste durante todo o ano, assumindo um papel importante nas ligações intrarregionais.

“Após um ano bastante difícil para a aviação mundial, o Salvador Bahia Airport dá mostras da sua resiliência e capacidade de recuperação. Durante o processo de retomada gradual das viagens aéreas, assumimos um papel estratégico de centro de conectividade, levando a Bahia a um lugar de protagonismo regional na aviação”, destacou Marc Gordien, diretor comercial do Salvador Bahia Airport.



Voos internacionais

A semana também foi marcada pelo retorno das viagens da Air Europa para Madri, na terça-feira (15) e o início de uma nova frequência para Lisboa, operada pela TAP. Neste sábado (19) é a vez de a Aerolíneas Argentinas retomar a sua rota entre Salvador e Buenos Aires. No dia 30, dois aeroportos da rede VINCI Airports voltarão a ter voos diretos com a retomada da ligação entre a capital da Bahia e Santiago, operada pela JetSmart.

Confira abaixo as novas rotas em operação:

Salvador x Palmas – 4 partidas semanais

Salvador x Teresina - 4 partidas semanais

Salvador x Porto Alegre - voo diário

Salvador x Morro de São Paulo - voo diário

Salvador x Curitiba - voo diário* (disponível durante a alta temporada)

Salvador x São Luís - 3 partidas semanais