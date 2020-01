Aeroporto de Salvador: quatro voos são cancelados e 13 desviados

Treze voos que tinham como destino o Aeroporto de Salvador precisaram ser alternados para outros aeroportos por conta de um problema na pista principal. Além disso, quatro voos foram cancelados - um nesta segunda-feira (13) e três na manhã desta terça-feira (14). Segundo a assessoria da Salvador Bahia Airport, responsável pelo aeroporto, os transtornos foram gerados porque foi detectada uma "anormalidade" na pista principal.

Por segurança, foi decidido fazer reparo imediato no trecho da pista afetado. Por conta disso, a maioria dos pousos ficou restrita à pista auxiliar e decolagens aconteciam em ambas as pistas. A pista principal (10/28) foi liberada também para pouso às 19h20. "Por volta das 23h30, uma nova avaliação foi feita e foi necessário suspender temporariamente os pousos até a finalização total dos serviços, o que fez com que dois voos da Azul fossem alternados para outros aeroportos. A pista foi liberada para pousos novamente à 0h32 desta terça-feira (14) e permanece assim desde então", informa uma nota divulgada na manhã desta terça-feira pela Salvador Bahia Airport.

Ainda de acordo com a empresa, ao longo do dia, a concessionária e a empreiteira responsável pela pavimentação da obra estarão analisando as causas da ocorrência "para que sejam adotadas medidas corretivas e preventivas".

Vale lembrar que a pista principal do aeroporto passou por reparo total durante a primeira etapa de modernização e ampliação do local. Segundo a TV Bahia, o problema na pista foi um buraco. Os voos foram alternados, segundo a reportagem, para Belo Horizonte, Aracaju, Maceió e Porto Seguro.

Em nota, a Latam afirmou que por conta de "restrições operacionais" na pista, teve quatro voos alternados para os aeroportos de Maceió e Porto Seguro. "A companhia reforça que está prestando a assistência necessária a todos os passageiros impactados. Por fim, reitera que a segurança é um valor imprescindível e, sobretudo, todas as suas decisões visam garantir uma operação segura", diz o texto.

Das 138 operações previstas até às 19h horas desta segunda-feira (13), foram nove afetados.

Problemas

No ano passado, a pista principal do aeroporto teve problemas pelo menos duas vezes. Em junho, houve um problema de iluminação de orientação para os aviões. Vários voos precisaram ser direcionados para outro local ou cancelados. Um funcionário terceirizado que foi trabalhar na manutenção da pista morreu após sofrer um choque elétrico.

Em novembro, novo problema com iluminação que gerou interdição da pista principal em meio a fortes chuvas em Salvador. Dessa vez, sete voos que sairiam de Salvador foram cancelados e dois foram alternados para outras cidades. Houve também registro de atrasos.