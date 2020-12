Aeroporto de Salvador recebe selo da Diversidade Étnico-Racial

O Salvador Bahia Airport recebeu,nesta quarta-feira, 16, o Selo da Diversidade Étnico-Racial. O reconhecimento, que o aeroporto soteropolitano recebe pelo terceiro ano consecutivo, é concedido pela Secretaria Municipal da Reparação de Salvador a organizações que desenvolvem ações de combate ao racismo institucional. O selo estabelece condutas e compromissos para as empresas em relação à promoção de igualdade racial e equidade nas relações de trabalho.

Membro da rede VINCI Airports desde 2018, o Aeroporto de Salvador tem tomado medidas de combate à discriminação racial. No ano passado, o aeroporto criou o Comitê de Diversidade, que tem o objetivo de desenvolver e implementar ações de combate à discriminação na instituição. Atualmente, dos 228 colaboradores da empresa, 168 se declaram pretos ou pardos. Entre as mulheres, 70% também se declaram pretas ou pardas. A rede VINCI Airports conta com funcionários de 50 nacionalidades com aeroportos em doze países.

No mês passado, quando se celebra o Novembro Negro, o Salvador Bahia Airport reforçou os esforços da empresa na luta contra o racismo. Entre as ações promovidas pelo Comitê de Diversidade, foi realizado um treinamento virtual aos empregados sobre racismo estrutural e formas de combatê-lo. O aeroporto também firmou uma parceria com a AFRO TV, startup que reúne talentos negros para a produção de conteúdo audiovisual. O projeto, que lançou mini vídeos sobre turismo afro na Bahia, mostra que o estado mais negro do Brasil tem potencial para se tornar o maior destino negro da América Latina.

“A VINCI Airports traz a diversidade como um de seus valores, buscando combater todas as formas de discriminação na contratação, nas relações profissionais e na evolução de carreira dos colaboradores, acolhendo pessoas de diferentes origens”, declara a gerente de Recursos Humanos do Salvador Bahia Airport, Isabela Dantas.

“O objetivo do comitê é fomentar internamente a discussão sobre diversidade e inclusão no ambiente corporativo. Entrar para o Comitê me deu a oportunidade de aprender muito sobre esses temas. Um dos principais objetivos do Comitê é educar, informar, para que nós aprendamos a conviver com diferenças”, diz o Assistente de Segurança da Aviação Civil, Cleber Santos, integrante do Comitê de Diversidade.