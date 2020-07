Aeroporto de Salvador retoma voos diretos para o Chile em outubro  

Em outubro serão retomados os voos diretos entre Salvador e Santiago, capital do Chile. A operação será da empresa JetSmart, que funciona em esquema low cost - ou seja, com tarifas reduzidas.

Os voos serão sempre às quartas e domingos e as passagens, que terão preços promocionais, já estão à venda no site da companhia aérea (jetsmart.com). As datas disponíveis para viajar podem ser consultadas no mesmo portal, no item localizador de tarifas. As promoções também são divulgadas nas redes sociais da companhia: @jetsmart_brasil.

Por conta da pandemia do novo coronavírus, a companhia adotou algumas medidas de segurança, como desinfecção das aeronaves diariamente, além de realizar o embarque sem contato com documentação e medir a temperatura de todos os passageiros antes que entrem no avião. O uso de máscaras também é obrigatório pelos passageiros e comissão de bordo.

“O Chile é um importante mercado emissor para Salvador motivados pelas praias do litoral baiano, além da gastronomia, e da cultura do Estado. O aumento da conectividade para a América do Sul amplia as opções dos baianos para realização de negócios, visita a amigos e parentes e outras motivações de viagem neste período de pandemia”, aponta Marc Gordien, diretor comercial do Salvador Bahia Airport.

No Verão, a JetSmart transportou cerca de onze mil passageiros, entre brasileiros e chilenos.