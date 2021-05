Aeroporto de Salvador terá voos de nova companhia aérea a partir de 30 de junho

Uma nova companhia aérea começa a operar a partir aeroporto de Salvador a partir de 30 de junho. A ITA Transportes Aéreos terá partidas diárias para Guarulhos, em São Paulo. Salvador é a única capital do Nordeste que está na lista de cidades destino nesse momento.

A companhia tem frota composta por Airbus A320, com mais espaço entre as poltronas, prometendo conforto aos viajantes. O embarque de bagagem com até 23kg não será cobrado. Já é possível comprar passagens pelo site da empresa ou em agências de viagens credenciadas.

“É uma alegria estarmos na lista dos primeiros destinos da ITA, além de uma prova de que os nossos esforços de recuperação do tráfego aéreo têm dado resultados”, avalia Marcus Campus, gerente de marketing e negócios dO Salvador Bahia Airport. “Isso demonstra a força do destino Salvador, que frequentemente aparece na lista de destinos domésticos mais buscados pelos brasileiros”.