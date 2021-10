Afastado pelo Vitória, Ronan retorna ao Atlético de Alagoinhas

Afastado do Vitória e fora dos planos do time para a reta final da Série B, o atacante Ronan está de volta ao Atlético de Alagoinhas. O clube anunciou, nesta quinta-feira (21), o retorno do jogador de 26 anos, artilheiro e um dos destaques da campanha do campeão baiano de 2021.

Contratado pelo Leão para a disputa da segunda divisão do Brasileirão, Ronan não teve muitas oportunidades. Ao todo, fez sete jogos com a camisa rubro-negra, sendo apenas dois como titular, e não balançou as redes.

Agora, o atacante chega para a temporada de 2022 do Atlético de Alagoinhas. O Carcará irá atuar pela Copa do Brasil, Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e Série D do Brasileirão.