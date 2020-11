AFD 2020: “Pensar em dendê me faz sentir o cheiro da Bahia”

Há 15 anos, Cid Brito brinda o público com suas criações através da marca InCID. O estilista começou a desenvolver figurinos para quadrilha junina e, paralelo a isso, já fazia customização de roupas para uso próprio. “Quando percebi poucas opções no mercado de roupa descoladas para o homem moderno, criei a inCID. Hoje, além de marca masculina, confecciono figurinos para bandas, cantores, grupos de dança e teatro. Em meu currículo, tenho figurinos assinados para Gilberto Gil, Regina Casé, Preta Gil, Marcio Victor e Cortejo Afro”, conta.

Arte, pessoas e a natureza são as principais fontes de inspiração para o criativo. Para ele, a que maneira que nos vestimos pode falar muito de nós. “A veste pode ser uma radiografia da alma”, define.

Cid definiu esses meses de pandemia como “devastadores. “Deu uma sensação de impotência e me fez sentir medo do futuro. Ao mesmo tempo, aproveitei o período para repensar sobre o conceito da marca e estratégias para retomar as atividades”, revela.

Desde 2017 no Afro Fashion Day, Cid Brito acredita que o evento cumpre o papel de ressaltar e dar visibilidade aos criadores afrodescendentes. “Se faz necessário para mostrar ao mercado da moda o quanto somos capazes também enquanto pensadores, criadores e empreendedores”, destaca o criador, que achou o tema desse ano, dendê, inspirador e original. “Pensar em dendê me faz sentir o cheiro da Bahia”.

Conheça a marca: @incidbrasil

Afro Fashion Day 2020

Criado em 2015 pelo jornal CORREIO, o Afro Fashion Day celebra todos os anos o mês da Consciência Negra exaltando o talento dos modelos negros e a criatividade das marcas baianas. Com a pandemia do novo coronavírus, a edição de 2020 passou por mudanças em seu formato. No lugar do desfile tradicional, foi produzido um fashion film estrelado pelos 31 modelos e 37 marcas que integram o AFD nesta temporada. O lançamento foi em 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, nas redes sociais do Correio.

Assista ao fashion film: https://bit.ly/FASHIONFILMAFD2020 ou https://bit.ly/FashionfilmAFD2020

O Afro Fashion Day é um projeto do jornal Correio com patrocínio do Hapvida, parceria do Sebrae, apoio do Shopping Barra, Lagares e Drogaria São Paulo e apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.