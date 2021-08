Afegão morto ao cair de avião americano é ex-jogador de futebol

Foi identificado um dos afegãos mortos ao cair enquanto tentavam se pendurar em um avião do exército dos Estados Unidos. A vítima é Zaki Anwari, de 19 anos, e é ex-jogador da seleção de base do Afeganistão.

Ele tentava se agarrar ao trem de pouso de um C-17 que decolou de Cabul, capital do Afeganistão, na última segunda-feira (16). A informação da morte de Zaki foi divulgada pelo jornal inglês The Sun, que afirma ter obtido a informação da Diretoria Geral de Educação Física e Esportes do Afeganistão.

Relembre: Vídeo chocante: afegãos caem de avião militar ao tentarem fugir do país

Imagens do que parecem ser ao menos duas pessoas caindo de um cargueiro viralizaram desde a segunda-feira e se tornaram uma das cenas mais dramáticas do desepero de civis com o triunfo do Talibã. Uma terceira teria ficado pendurada no trem de pouso e caído em outro momento do voo. Esta pessoa seria Zaki.

Saiba mais: Militares encontram restos humanos em avião americano que decolou de Cabul

Na quarta-feira, passaram a circular nas redes sociais imagens feitas por afegãos agarrados à fuselagem de um cargueiro americano que partia do aeroporto internacional Hamid Karzai, com a pista tomada por civis. Quando o trem de pouso é recolhido, nenhuma parte da aeronave fica disponível para pessoas se agarrarem.