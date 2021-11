Afro Fashion Day: Black Power - O Filme será exibido ao público neste sábado, às 18h

Moda, beleza, baianidade e corpos negros no topo. Estes são alguns dos ingredientes que estão presentes em Black Power - O Filme, que retrata o desfile do Afro Fashion Day 2021 (AFD). Às 18h deste sábado (20), dia em que é celebrada a Consciência Negra, o público poderá conferir o resultado da produção, que será transmitida no Youtube, Instagram e TikTok do CORREIO (@correio24horas). A apresentação ficará por conta dos jornalistas Midiã Noelle e Jorge Gauthier.

O desfile da sétima edição do Afro Fashion Day teve como tema a estética do movimento Black Power, de luta pela igualdade racial e que ficou mundialmente conhecido no início dos anos 70. O evento foi gravado na estação Campo da Pólvora do Metrô de Salvador. Ao total, 47 modelos, todos negros, desfilaram, e 38 marcas baianas de moda estiveram presentes. Agora, vem a público o ponto alto do projeto, que coloca a representatividade em foco: a produção que mostra além de todo o desfile, detalhes dos bastidores.

“O Afro Fashion Day é mais do que cultura, é um movimento de empoderamento do povo negro da Bahia. É claro que acaba sendo muito ligado à moda, por ser um evento protagonizado por um desfile, mas a essência do projeto é a transformação. Temos, na história do AFD, dezenas de pessoas que tiveram suas vidas transformadas”, explica o jornalista Jorge Gauthier, chefe de reportagem responsável pelas ações digitais e engajamento do CORREIO.

A diretora executiva do CORREIO, Renata Magalhães, a editora-chefe, Linda Bezerra, e o jornalista Jorge Gauthier (Foto: Arisson Marinho/ CORREIO)

O modelo Jonas Bueno, que desfilou no evento, também afirma que o projeto é uma oportunidade: “A experiência é muito gratificante, por poder representar a juventude negra e a nossa ancestralidade”. Ele é fundador do projeto FocusModa, que tem como objetivo transformar a vida de jovens da periferia de Salvador através da arte.

Sobre a escolha de um movimento de luta pelos direitos civis como temática do desfile, Jorge Gauthier ressalta a importância do Black Power para a identidade negra. “É um movimento fundamental na história da construção do povo negro. Trazer a estética e a essência do Black Power, faz com que o filme seja muito simbólico”.

A jornalista e colunista do CORREIO Midiã Noelle explica que o tema também é uma oportunidade para referenciar e abraçar a ancestralidade: “Os nossos passos vieram de longe. É preciso entender que para estarmos aqui hoje afirmando o nosso cabelo black power, outras pessoas lutaram para que hoje nós pudéssemos existir e eu espero que, com esse filme, as pessoas entendam a importância disso”.

A jornalista Midiã Noelle e Fagner Bispo (Foto: Arisson Marinho/ CORREIO)

Se engana quem pensa que o público é o único ansioso para conferir o resultado do projeto. A miss Bahia 2021 Thulasi Hindra desfilou pela primeira vez no AFD este ano e está animada para que a família e amigos vejam a gravação do desfile: “Eu estou ansiosa para juntar todo mundo que me apoiou na frente da televisão, que nem em jogo do Brasil”. Thulasi foi uma das 210 pessoas que assistiram a pré-estreia do filme nesta quinta-feira (19). Além de modelos, equipe dos bastidores, líderes de agências e patrocinadores, conferiram a produção na telona do UCI Orient do Shopping Barra.

“Eu fiquei chocada ao ver como o resultado ficou perfeito. A gente, que trabalha, fica muito ansioso para ver a obra completa no final”, diz empolgada a modelo, que foi selecionada para participar do desfile pelo TikTok. Thula embarca para Gramado no dia 23 para concorrer ao Miss Brasil.

Por conta da pandemia, desde o ano passado, o resultado final do Afro Fashion Day tem sido uma produção audiovisual. Fagner Bispo, consultor do AFD desde a primeira edição, em 2015, conta que realizar um evento tão marcado pela sua potência e pluralidade no formato online traz muitos desafios: “O clima nos desfiles é sempre de Copa do Mundo, então é bem desafiador traduzir a experiência presencial em formato de vídeo”. Mesmo assim, o estilista não esconde que as expectativas do lançamento são as melhores possíveis.

Para o modelo Jonas Bueno, 28, a migração do evento para o formato online é uma prova de como o setor da moda pode se reinventar. “Apesar de sentir falta do calor humano, o formato digital está sendo maravilhoso, é uma forma de vislumbrarmos novos horizontes”, afirma.

O Afro Fashion Day é um projeto do jornal Correio com o patrocínio do Grupo Boticário, Hapvida, TikTok, com apoio Institucional da Prefeitura Municipal de Salvador, Sebrae, apoio do Shopping Barra, Laboratório CLAB, CCR Metrô, Vizzano, Clube Melissa e Suzano.