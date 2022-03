Afrobapho abre inscrições para oficinas artísticas gratuitas; veja opções

O Coletivo Afrobapho está com inscrições abertas e gratuitas para imersões artísticas online. As atividades acontecerão no dia 26 de março (sábado), como parte da programação do Festival Afrobapho. Serão 4 oficinas voltadas para os eixos de dança (Vogue e Danças Urbanas), maquiagem artística e artes visuais, com 30 vagas limitadas para cada aula, as inscrições devem ser feitas no Sympla.

Em pouco mais de 6 anos de trajetória, o coletivo é conhecido por suas produções artísticas e culturais, que mobilizam o cenário nacional com perspectivas de diversidade e inclusão. E esses workshops chegam com o objetivo de mais uma vez potencializar as narrativas de arte e cultura desenvolvidas por pessoas negras e LGBTQIA+ no território baiano.

"O Afrobapho é constituído por pilares artísticos, que se integram em suas intervenções artvistas, ocupações culturais e produções audiovisuais: música, dança, artes visuais e performance", comenta Alan Costa, idealizador do coletivo.

Essas vertentes artísticas fazem parte dos 6 anos de história e de atuação do Afrobapho na criação de novas narrativas para pensar arte, cultura e sociedade. Por isso, o coletivo acredita na potência de transmitir esses saberes através de imersões artísticas para o público.



Confira a programação completa dos workshops

WORKSHOP DE DANÇAS URBANAS

Ministrante: Elivan Nascimento

26 de março (sábado), das 9h às 11h

WORKSHOP DE ARTES VISUAIS (DESENHO)

Ministrante: Ani Ganzala

26 de março (sábado), das 9h às 11h

WORKSHOP DE VOGUE DANCE

Ministrante: Lunna Montty

26 de março (sábado), das 11h às 13h

WORKSHOP DE MAQUIAGEM ARTÍSTICA

Ministrante: Teodoro

26 de março (sábado), das 14h às 16h