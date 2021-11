Afropunk Bahia terá presença do público e vai reverter renda para o Quabales

Mesma data e mesmo local. Mas, agora, com uma mudança determinante: terá presença do público. O Festival Afropunk divulgou nesta segunda (8) que abriu venda de ingressos para o evento que será sediado em Salvador, no Novo Centro de Convenções, pela primeira vez no dia 27 de novembro. A previsão inicial da organização era fazer ser público, com transmissão pelo site oficial e YouTube.

O Afropunk é um dos maiores festivais de cultura negra no mundo. A grade ainda não foi divulgada, mas os ingressos já podem ser comprados na plataforma sympla e custam R$55. A plataforma também cobra R$5,50 de taxa, totalizando R$60,50 no total.

"Considerando a ampliação de público permitida em eventos em Salvador, vamos abrir a participação do público para compor a plateia que irá acompanhar a transmissão dos shows. Unindo o nosso bonde, vocês, nossos seguidores, a um projeto que, diariamente, constrói oportunidades para jovens negros periféricos. Todes numa só roda", escreveu a organização do evento em postagem divulgada no Instagram.

Toda a renda será revertida para o Quabales, projeto socioeducativo cultural que acontece no Nordeste de Amaralina, idealizado pelo multi-instrumentista, compositor, produtor e performer Marivaldo dos Santos.

A expectativa da produção do evento é divulgar a grade de atrações já na próxima terça (9).