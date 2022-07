After do Numanice? O Roma Negra tem uma sugestão por R$20

Quem quiser fazer uma resenha, terminar de chorar num lugar bem legal ou mesmo esticar a noite de sábado (9) após o Numanice pode dar uma passadinha na Black After, uma festa que acontece no restaurante Roma Negra, no Pelourinho.

A entrada custa R$20 e já dá direito ao consumo de uma caipirinha. Produtora da festa, Milena Moraes reforça que não há o tradicional pagamento de taxa para quem comprar presencialmente ou no link da Eko Yorubá clicando aqui.

"O black after é uma festa de vibração única, libertadora e prazerosa, com música e dança contagiante do continente africano", detalha Milena, que também é sócia do Malembe.

A noite terá apresentação ao vivo da banda nigeriana Faaji, Set Visualizer e DJ Amar. E é garantido que vai até tarde porque só acaba às 4h da manhã.