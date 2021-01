Agência da UE recomenda autorização de vacina da AstraZeneca para covid-19

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA, na sigla em inglês) recomendou nesta sexta-feira, 29, a autorização para uso da vacina contra a covid-19 da AstraZeneca e da Universidade de Oxford em adultos com mais de 18 anos. Se a orientação for acatada pela Comissão Europeia, o imunizante será o terceiro liberado no bloco, após a distribuição das fórmulas da Moderna e da Pfizer com BioNTech.



Segundo o regulador, o produto demonstrou eficácia de cerca de 60% nos testes clínicos e deve ser aplicado por meio de duas doses, com intervalo entre quatro e 12 semanas.



Os números se referem a pessoas entre 18 e 55 anos, mas a EMA decidiu liberar o uso para adultos mais velhos, porque a "proteção é esperada, visto que uma resposta imune é observada nesta faixa etária e com base na experiência com outras vacinas"



A recomendação acontece em meio à escalada das tensões entre a AstraZeneca e a União Europeia.



O bloco europeu acusa a farmacêutica de não cumprir o cronograma de distribuição acordados em contrato firmado em agosto. Para demonstrar o argumento, a UE publicou o documento com edições na manhã desta sexta-feira