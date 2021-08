Agência dos Correios nos Barris é roubada e funcionários são feitos reféns

Uma agência franqueada dos Correios nos Barris foi roubada na manhã desta terça-feira (17). Funcionários e clientes foram feitos reféns enquanto os bandidos agiam - dois deles entraram na unidade para anunciar o assalto. Celulares, dinheiro e cartões foram levados pelos bandidos, segundo funcionários.

"Foram muito violentos. A gente tá bem, graças a Deus. Eu estava aqui dentro, foi na hora de abrir a agência. Quando fui voltando, um botou a arma na minha cabeça. Mandou todo mundo deitar no chão e trancou todo mundo no banheiro", contou uma das funcionárias em entrevista à TV Bahia. "Quando ele botou arma na minha testa eu ia desmaiando. Ai ele mandou deitar".

Segundo ela, os dois ladrões que entraram na agência se comunicavam com pessoas do lado de fora. Três clientes já estavam na agência no momento do crime. "Vai fechar agência por hoje", disse a funcionária. "Retornar vai ser difícil", acrescentou, dizendo que a unidade funciona há 28 anos e é a primeira vez que é roubada.

Em nota, os Correios dizem que a unidade vai permanecer fechada para perícia e só será reaberta ao término da apuração. "Até que o atendimento seja retomado, os Correios sugerem as agências Caetano Moura e Corredor da Vitória para realização de serviços de postagem", informa. A empresa diz que está colaborando com as investigações.

O caso será investigado pela Polícia Federal.