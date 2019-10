'Agenda Bahia 2019' discute a realidade aumentada e suas aplicações

A mistura entre objetos reais e virtuais ocupa o imaginação das pessoas há algumas décadas, principalmente após os filmes 'Star Wars', 'Matrix' e 'Avatar'. Eles desenvolveram os conceitos de realidade virtual e realidade aumentada.

Vicente Vale, sócio da REP Educa (plataforma digital que utiliza realidade aumentada e inteligência artificial na educação), explicou que essas tecnologias têm finalidades diferentes.

"A realidade virtual possibilita leva você para um novo ambiente criado virtualmente, como simuladores e turismo virtual. Já a realidade aumentada possibilita a inclusão e projeções de conteúdos e informações virtuais interagindo no mundo real, como o jogo Pokémon GO", conceituou.

A realidade aumentada (RA) é um complemento do mundo real através de dispositivos eletrônicos. "Uma experiência imersiva que permite a interatividade do virtual em um mundo real", explicou Vicente Vale.

Vale lembrar que a RA é o tema do Fórum Agenda Bahia deste ano.

A gerente de supercomputação do SENAI Cimatec, Adhvan Furtado, contou que a realidade aumentada é uma tecnologia transformadora e que sua aplicação mudará para melhor a vida das pessoas. "Ela permite ampliar a percepção humana do entorno ao adicionar informações que antes só estariam disponíveis nos computadores".

"Um dos desafios que vejo na realidade aumentada é justamente transformá-la em uma tecnologia que seja fluída, transparente e intuitiva para os usuários, alterando o mínimo possível o seu cotidiano, mas melhorando substancialmente o mesmo com informações relevantes", pontuou Adhvan Furtado.

Vicente Vale e Adhvan Furtado listaram algumas aplicações dessa tecnologia. Confira:

1- Indústria de entretenimento: a realidade aumentada tem sido bastante utilizada em jogos eletrônicos. Um exemplo é o jogo Pokémon Go, em que as pessoas usavam o celular para caçar criaturas virtuais no mundo real.

2- Setor industrial: muitas empresas têm utilizado a RA para acelerar os processos de manutenção, manufatura, reduzindo custos operacionais. É muito utilizada também para treinamentos, configuração rápida de equipamentos e suporte a serviços especializados por técnicos com pouca experiência.

3- Marketing: a realidade aumentada tem sido utilizada para dar informações 3D de produtos, animar rótulos de bebidas, permitindo a interação do usuário com o produto, através de um celular, antes mesmo de sua compra.

4- Aprendizagem: a RA tem sido aplicada na educação. "Imagine um professor falar de um pentágono e possibilitar ao estudante uma experiência de enxergá-lo através do seu celular a figura em realidade aumentada que está sobre sua mesa?", disse Vicente.

5- Beleza: já existem ferramentas específicas para ver como ficarão os cortes de cabelo, maquiagens e seus tons, e esmaltes aplicados virtualmente na mão das clientes.

6- Decoração: aplicativos de realidade aumentada permitem escolher uma nova cor para a parede ou descobrir os móveis ideais para um ambiente.

Adhvan Furtado, do SENAI, também falou sobre o cenário de mudanças tecnológicas. "Os computadores, a internet e, agora, a inteligência artificial são ferramentas que permitem avanços tecnológicos exponenciais. Essas transformações modificam as relações comerciais, os tipos de trabalho e até mesmo as relações humanas. Os profissionais que usarem a tecnologia a seu favor terão muito mais chance de sucesso".

Como a transformação é inevitável, o ideal é que a gente se prepare da melhor forma possível para acompanhar as novidades. "Antes de começar a utilizar aplicativos de realidade aumentada, eu proponho que você comece a se familiarizar não apenas com a RA, porém com a evolução tecnológica que estamos vivendo. Repense até a forma de comprar produtos com os caixas de auto atendimento", completou Vicente Vale.

Ficou interessado (a) em aprender mais sobre realidade aumentada?

