Agenda Bahia ao Vivo discute futuro do turismo brasileiro em live

A pandemia impede os encontros presenciais, no entanto, a discussão sobre o futuro da Bahia não pode parar. O turismo é o tema da segunda edição virtual do Fórum Agenda Bahia Ao Vivo, diretamente do canal do YouTube do CORREIO, a partir das 11h. O evento vai propor uma conversa sobre a economia turística das cidades, como Salvador, que foram afetadas pela covid-19. O Agenda Bahia terá mediação do jornalista Fernando Sodake, apresentador da TV Bahia.

O forum trará o tema “Dados da Gente” e terá a participação de quatro palestrantes com visões inspiradoras sobre a questão: Ricardo Freire, criador do site Viaje na Viagem; Cheiko Ako, fundadora e Presidente do Blue Tree Hotels; Fernando Botelho, diretor de Marketing da Expedia para a América Latina e Damien Timperio, CEO da GL Events, que administra o novo Centro de Convenções de Salvador.

Curadora do fórum, a jornalista Rachel Vita aponta que o setor de turismo foi um dos mais impactados com a pandemia e o problema se reflete diretamente na receita das comunidades locais, inclusive na arrecadação das prefeituras. Por isso mesmo, é um tema sensível à Bahia, onde muitas cidade vivem da economia gerada pela atração de pessoas aos seus destinos paradisíacos.

De diferentes áreas, os especialistas escolhidos para o painel poderão contribuir com ideias e reflexões para que o ramo encontre soluções, já que, mesmo com bons resultados recentes, a partir da reabertura gradual, a retomada completa do turismo ainda deve demorar.

“Vamos trabalhar a questão em dois períodos de tempo, que são o pré e pós-vacina. O pré-vacina a perspectiva é de um ano, ainda tem um período grande de distanciamento social e teremos o pós-vacina, em que precisamos discutir como será a recuperação, como fica o turista, quais serão as tendências, quais novas experiências podem ser criadas e que tipo de exemplos ficam, entre erros e acertos, para tornar o turismo mais potente”, detalha a curadora.

O Fórum Agenda Bahia Ao Vivo 2020 é uma realização do CORREIO, com patrocínio do Hapvida, parceria do Sebrae, apoio da Claro, Sistema FIEB e apoio institucional da Rede Bahia e GFM 90,1.