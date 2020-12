Agenda Bahia: dados sensíveis e porquê você precisa se preocupar com eles

Mais um podcast especial, parte do Fórum Agenda Bahia 2020!

Dentre tantas coisas que aconteceram em 2020, uma é especialmente importante para todos nós, que usamos internet: a implantação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Um dos pontos mais importantes dessa lei fala sobre os dados sensíveis - dados extremamente pessoais e que podem gerar algum tipo de discriminação sobre o indivíduo.

Nesse programa, vamos debater porque é tão importante garantir uma segurança extra a esses dados pessoais sensíveis. Especialmente, em duas áreas: saúde e segurança pública. Essa última, por sinal, tem uma brecha para não aplicar algumas exigências da LGPD.

Por que você deve se importar com isso? Já imaginou seus exames circulando pela internet sem qualquer controle? Dados sobre o seu histórico de doenças ou o seu material genético abertos?

Já pensou um mundo em que você pode ser monitorado e ter o seu rosto reconhecidos por câmeras da polícia? Um mundo em que você pode ser preso por engano, graças ao erro de um algoritmo responsável por escanear seu rosto e cruzá-lo com um banco de dados?

Nada disso é futurismo: já está acontecendo no mundo atual, e a proteção da LGPD sobre os dados sensíveis vem justamente para tentar corrigir isso. Como podemos, enquanto cidadãos, exigir que o poder público e as empresas protejam esses dados tão especiais?

Para esse podcast, ouvimos Ana Paula de Moraes, advogada especialista em direito e segurança digital. Também ouvimos Renata Barros Souto Maior Baião, juíza do Tribunal de Justiça de São Paulo e especialista em direito digital.

O programa também traz Luiz Fábio Lourenço, pesquisador da UFBA especialista em segurança pública; Luciene Santana, pesquisadora da Iniciativa Negra e da Rede de Observatórios de Segurança; além de José Borbolla Neto, especialista em data science e coordenador dos cursos de dados da Digital House.

