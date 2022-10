Agenda Bahia está na palma da mão: baixe o app e saiba de todas as novidades

Uma das novidades da edição 2022 do Agenda Bahia, o aplicativo gratuito do evento, disponível nas versões iOS e Android, já está disponível para download nas lojas virtuais da Apple e Google, respectivamente.

Segundo o curador do Agenda Bahia, Rodrigo Paolilo, o app foi desenvolvido para potencializar ainda mais a experiência do participante entre a esfera digital e a física, já que esta edição, híbrida, contempla as duas opções.

“Essa edição do Agenda Bahia quis trazer uma experiência completa, imersiva e diferenciada. Isso perpassa não apenas assistir o conteúdo, mas também interagir com esse conteúdo e com os participantes. Graças à parceria com o Yazo, uma das principais plataformas de evento do Brasil, o Agenda será disponibilizado o acesso online e quem baixar o app pode interagir até com quem está presencial no hotel. Já quem está no hotel pode fazer perguntas aos painelistas, criar um perfil, fazer networking com os palestrantes, os patrocinadores. É uma imersão mais completa, deixa de ser uma participação passiva e se torna interativa” explicou.

O aplicativo Agenda Bahia dá acesso a uma rede social exclusiva, onde é possível fazer novos contatos, enviar perguntas aos palestrantes, trocar mensagens com outros participantes e interagir com a comunidade. Além dessa parte interativa, dá para consultar a programação, avaliar conteúdos, dar seu feedback sobre o evento e responder quizzes especiais, como explica João Chaves, do departamento de negócios da Yazo.

“O Agenda Bahia é um evento híbrido, e também vai contar com a nossa plataforma de transmissão. Cada detalhe foi pensado de maneira estratégica para quem participará remotamente, pois esperamos que se sintam protagonistas e tenham uma experiência imersiva no evento, mesmo assistindo de suas casas.

A programação foi organizada por auditórios, assim, a audiência poderá navegar entre os conteúdos como se estivessem no presencial, além da possibilidade de favoritar as palestras que desejam no app, para receberem notificações e avisos direto no celular”.





O Agenda Bahia convida a sairmos do automático para entendermos os Desafios do Agora. Vamos juntos construir uma jornada inesquecível que seja inovadora, diversa, inclusiva, colaborativa e sustentável?

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

8h00 – Check in



8h30 – Abertura



9h15 – TALK Futuro do Trabalho (Quais as tendências para o trabalho? Remoto, Presencial, Híbrido? Nômades Digitais? O que as companhias têm feito? Como humanizar as relações e as profissões?) - Luiz Candreva | Futurista e Head de Inovação da Ayoo



9h45 - TALK Cidades Inovadoras (Apresentação do cenário global de cidades inovadoras com ranking e melhores práticas para cidades do futuro - Jonathan Ortmans | Global Entrepreneurship Network (GEN), Startup Genome) [VIRTUAL]



10h15 – PAINEL Inovação na Gestão Pública (Apresentação do cenário global de cidades inovadoras com ranking e melhores práticas para cidades do futuro) mediado por Camila Dalla – Taiz Coe | Coordenadora de parcerias e negócios na e-Residency [VIRTUAL]



10h45 - PAINEL Bahia para o Mundo: Cases e Impactos das ScaleUps Baianas (Quais os negócios digitais da Bahia que vem ganhando o mundo? Qual impacto vem causando? Por que esse modelo é relevante para a economia?) mediado por Mila Paes Scarton - Ubiraci Mercês | CEO & Founder da Sanar, Paula Morais | Co-Founder da INTERA Talent Hacking [VIRTUAL], Camilo Telles | CEO da Antecipa



11h25 – PAINEL Bahia para o Mundo: Cases do Interior Bahia (Cases de Negócios de sucesso em setores chaves para economia baiana em diferentes ecossistemas como representantes de empresas patrocinadoras) mediado por Rogério Cerqueira - Mariana Lisbôa | Global Head of Corporate Affairs na Suzano, Sérgio Santos | Gerente de Relações com Investidores e Relações Institucionais na Unipar e Edson Alves | Diretor de Inovação e Desenvolvimento do Negócio da UNIGEL



12h10 – Intervalo para almoço

13h30 – Abertura



14h00 – TALK Mercado 60+ (Qual tamanho, desafio e oportunidades do mercado prateado? Como os profissionais de 60+ se encaixarão no mercado do futuro?) – Layla Vallias | Sócia do Hype 50+ e fundadora do Silver Makers



14h30 – PAINEL Protagonismo da Juventude para moldar o futuro (Qual papel do Jovem para criar as cidades do Futuro? Que ações estão sendo feitas e precisam ser feitas para empoderamento das novas gerações?) Mediado por Marcus Casaes - Maria Brasil | Fundadora da Essence Branding Consultoria e Presidente da CONAJE [VIRTUAL], Marcus Barão | Presidente CONJUVE, Pedro Englert | Startse/JABRASIL [VIRTUAL]



14h30 – PAINEL ESG (Cases do tripé ESG: Energia renovável (Ambiental), Impacto Social, Processos de governança) Mediado por Leonardo Barros - Katielle Haffner | Head de Relações Corporativas e ESG na Coca-Cola Brasil, Magnólia Borges | Gerente de Relações Institucionais da Braskem e Marcelo Lyra | VP Relações Institucionais, Comunicação e ESG da Acelen



15h15 – TALK Economia das comunidades (Qual tamanho, desafio e oportunidades do mercado das favelas? Como gerar valor, desenvolvimento e impacto para as populações desses territórios? - Gilson Rodrigues | Presidente do G10 Favelas



15h45 – PAINEL Economias do Futuro (Papo sobre Juventude, Experiência, trabalho híbrido e comunidades. Qual a cidade e economia do futuro?) Mediado por Ana Luiza Prudente - Gilson Rodrigues | Presidente do G10 Favelas, Marcus Barão | Presidente CONJUVE e Pablo Lobo | Ativista digital e empreendedor social [VIRTUAL]



16h30 – TALK Futuro das Transações (O que são e quais os papéis dos mercados Crypto, de NFTs e Open Banking para as transações econômico-financeiras? Quais oportunidades e desafios?) - Pablo Lobo | Ativista digital e empreendedor social [VIRTUAL]



17h00 – TALK Metaverso (O que é, como funciona e qual futuro do Metaverso nas empresas e na vida das pessoas?) - Rodrigo Carvalho Santiago | Co-Presidente IIAS - Espaço para Todas as Nações [VIRTUAL] e Leka Hattori | Local lead NASA Space Challenge [VIRTUAL]



17h30 – Happy Hour



