Agenda Bahia estreia formato inédito este ano

O Fórum Agenda Bahia sempre foi um evento de aglomeração. Em suas edições anteriores, reuniu em um mesmo espaço físico quem pensa e faz as coisas acontecerem. Ao longo dos anos, o evento foi crescendo, crescendo e ocupando novos espaços até que agora, em meio à crise do novo coronavírus, que exige distância física entre as pessoas, o encontro mudou de novo, desta vez para um endereço em que o público pode acompanhar tudo em total segurança: nas telas dos celulares, notebooks ou tablets de cada um.

Como será o mundo depois que a pandemia do novo coronavírus passar? As exigências de isolamento social começam a ser flexibilizadas, porém o distanciamento físico, além da adoção de medidas para se proteger do contágio e para cuidar dos mais vulneráveis vão permanecer ainda por muito tempo. O Agenda Bahia vai mostrar como este cenário impacta e é impactado por um mundo cada vez mais conectado e como isso tudo mexe com a vida das pessoas, cidades, o mercado de trabalho, rotina das empresas e governos.

“Nós conversamos muito a respeito do modelo que seria mais interessante e percebemos que o ideal é termos um Agenda Bahia totalmente digital. A gente até pensa em ter uma parte presencial, se for possível, em dezembro, mas trabalhamos para ter tudo digital neste momento”, explica a jornalista Rachel Vita, curadora Fórum. “A gente sabe da gravidade do momento que estamos vivendo e que a perspectiva de uma vacina ainda está para o ano que vem, então optamos por fazer esta mudança”, diz.

Com o processo de flexibilização do isolamento social em curso em todo o Brasil, ainda não se sabe se o público irá acessar o evento de suas casas, ou mesmo a partir do ambiente de trabalho.

Serão realizadas quatro edições do Agenda ao Vivo, que serão lives com palestrantes que passaram anteriormente pelo fórum e outros que irão estrear no espaço. “Vamos discutir nestas lives a construção de propostas que serão apresentadas no encontro em dezembro”, explica Rachel Vita. Neste meio tempo também serão apresentados conteúdos de impacto, sinalizando novos caminhos, além de reportagens com a apresentação dos temas discutidos.

“Vamos oferecer conteúdos que vão apontar novos caminhos, o que é uma característica muito forte do fórum, e a partir disso fazer um ‘esquenta’ até novembro e em dezembro realizarmos o nosso evento principal”, explica Rachel.

Segundo ela, o fórum vai utilizar a expertise que o CORREIO possui hoje na realização de eventos digitais. “A ideia é que a gente possa criar um evento maior. Teremos entrevistas, lives, mas teremos também um evento digital que será muito grande. Teremos um evento relevante todos os meses até dezembro”, promete.

Primeiro encontro

A primeira edição do Agenda ao Vivo começa amanhã, com participação do dinamarquês Peter Kronstrøm e do baiano Paulo Rogério Nunes. Eles vão apontar as perspectivas de um futuro possível na sociedade pós-covid.

No ano passado, Peter trouxe 14 megatendências para o futuro. Agora, ele vai sinalisar o que foi que mudou com a pandemia.

Paulo Rogério, do Vale do dendê, trará a diversidade para a discussão, conta ela. “Diversidade é fundamental e quando a gente fala sobre dados, muito mais. Ele vai falar sobre isso e sobre algoritmo racial, que é fundamental para nós construirmos este novo mundo digital menos desigual”, destaca Rachel.

No evento principal do Fórum Agenda Bahia deste ano, que será realizado em dezembro, estão previstas as participações de dois palestrantes principais, além de oficinas, workshops e reuniões. Além disso, os organizadores estão discutindo a possibilidade de realizar parcerias, como a que colocou o evento dentro da Liga Brasileira de Robótica no ano passado.

Em sua missão de olhar para o que está por vir e propor ações que impactem a realidade, o Fórum Agenda Bahia terá como tema Dados da gente.

Apesar da profundidade com que trata temas relacionados à tecnologia, este não é o tema central do Agenda Bahia, explica Rachel Vita. “Somos um evento que trabalha para discutir estratégias de desenvolvimento sustentável e possibilidades de levar isso tudo para a Bahia. Acontece que é impossível falar de desenvolvimento sem tratar de sustentabilidade e inovação”, pondera.

Universo dos dados será explorado em fórum

Os dados se tornaram minas de ouro na sociedade atual. Desde o Fórum Econômico Mundial em 2011, a informação passou a ser vista como um importante ativo econômico, comparáveis ao “novo petróleo”. Este é o universo que será explorado pelo Fórum Agenda Bahia deste ano, que tem como tema Dados da Gente, em um mundo onde quase tudo pode ser digital, inclusive a desigualdade.

A proposta do fórum é mostrar o que está acontecendo com este mundo hiperconectado e de extremos, além de sinalizar o que é possível fazer para se preparar adequadamente para este novo momento.

A enorme disponibilidade de dados e a velocidade com que os mesmos se propagam trazem o desafio de lidar com questões como privacidade, confiança, intimidade, diversidade, proteção de dados e segurança.

Dentro do universo do desenvolvimento sustentável, o Agenda Bahia deve trabalhar temas como Big Data e Inteligência artificial, agronegócio, energias renováveis, saúde, educação, empatia e a força das cidades. A sustentabilidade, com um foco nas soluções inovadoras que vem da natureza (biomimética) vão ganhar destaque este ano.

“Neste ano vamos trabalhar muito pensando no espaço de tempo de um ano”, explica Rachel Vita. “Vamos mostrar como fica nossa vida em todas as dimensões”.