Agenda Bahia: Saiba como empreender no universo dos dados

A pandemia do novo coronavírus acelerou um processo de transformação digital entre os empreendedores brasileiros, que precisaram abrir os olhos para ferramentas capazes de compensar os prejuízos causados pelo distanciamento social. Entretanto, os benefícios que o domínio da tecnologia pelo setor produtivo podem ser ainda maiores.

O Agenda Bahia ao Vivo, que acontece na próxima quarta-feira (dia 14), às 11h, vai tratar de empreendedorismo e mostrar como empresas de todos os portes podem se beneficiar do universo dos dados.

Projeto de maior destaque no debate do desenvolvimento econômico e social do estado, o Agenda Bahia promove discussões sobre inovação, competitividade, qualificação e sustentabilidade, criando uma agenda propositiva e um observatório dos assuntos estratégicos para a Bahia.

Depois de 10 edições, mais de 267 palestras e um público de mais de 10.700 pessoas, o projeto está em novo formato, totalmente digital.

Empreendedores com inovação no DNA saíram na frente nessa crise e buscaram oportunidades em cenário de crise. Mas a transformação não veio só da tecnologia. Investimento em pessoas, sustentabilidade e no coletivo, com o impacto social e ambiental, estão movimentando novos mercados.

Confira no webinar de Dados da Gente, tema da edição 2020 do Agenda Bahia, futuros possíveis no empreendedorismo, em negócios e no trabalho.No próximo dia 14, os palestrantes serão Diego Figueredo, CEO da Nexo A.I; Julio Begali, Head da SMARTie; e Sil Bahia, codiretora executiva do Olabi e idealizadora do Pretalab.

O encontro será mediado pela jornalista Camila Marinho.

Serviço

Agenda Bahia 2020 | Dados da Gente

Quando: 14 de outubro de 2020

Horário: 11h

Onde: Youtube (@correio24h)