Agentes da Transalvador se envolvem em briga com homem no Imbuí

Dois agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) se envolveram em uma briga com um homem na Avenida Jorge Amado, no bairro do Imbuí, em Salvador, na manhã desta terça-feira (9). A confusão foi registrada através de vídeo por pessoas que passavam no local.

Nas imagens, um agente da Transalvador é atingido por um soco e cai no chão. Em seguida, o homem pega o boné do agente, e o atira contra ele. O agente levanta do chão e começa a tentar trocar socos com. O segundo guarda se aproxima para evitar mais agressões. Outras pessoas seguraram o homem para que a briga fosse encerrada.

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) esclareceu que os agentes foram acionados para auxiliar na captura de cavalos que estavam soltos na Avenida Jorge Amado. Durante o trabalho, um cidadão, que não tinha relação com fato, apareceu agredindo verbalmente e fisicamente os servidores. Os agentes acionaram a polícia.

Todos os envolvidos foram encaminhados para a Central de Flagrantes, que vai proceder com a devida investigação e responsabilização. O homem foi detido e levado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil, onde foi apresentado e vai prestar esclarecimentos.

A Polícia afirmou que foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência, documento utilizado pela Polícia Civil ou Federal para registrar um fato de interesse criminal.