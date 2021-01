Agentes de endemias realizam ação especial contra Aedes em Salvador

Os agentes de combate às endemias da Secretaria Municipal da Saúde de Salvador (SMS) começaram a retirar, nesta quarta-feira (27), 650 armadilhas contra o Aedes aegypti espalhadas pela cidade. A ação continua na quinta (28), com início às 8h. O material foi colocado em diversos bairros dos Distritos Sanitários de São Caetano, Brotas e Subúrbio Ferroviário.

A ação permite que o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) realize um levantamento apurado para analisar a infestação do mosquito e evitar a proliferação de doenças na cidade, com atividades preventivas como a visita domiciliar para eliminar e tratar os focos.

“Nossos agentes de combate às endemias vão verificar, no intervalo de sete dias, a existência do mosquito Aedes, visando analisar o percentual de positividade e a quantidade de ovos do mosquitos nas localidades onde estão instaladas essas armadilhas. O CCZ segue uma programação para instalar esse material em todas as regiões da cidade”, explicou a subgerente de arboviroses do CCZ, Cristina Guimarães.

Segundo a SMS, a capital baiana registrou uma redução de 96% nos casos notificados de Dengue em janeiro de 2021 ante o mesmo mês de 2020. As ocorrências de Chikungunya caíram em 94% e as de Zika em 91% no período.

“Nesse período de verão, em especial, quando as chuvas acontecem de forma rápida e o calor é constante, a eclosão dos ovos e formação das larvas ocorre de forma mais rápida. Qualquer inservível jogado ao chão pode servir como criadouro do mosquito. Por isso, é importante a parceria da população em contribuir com o trabalho do CCZ para a redução do índice de infestação em nossa cidade”, alertou Cristina.