Agentes são chamados para resgatar leão solto, mas se deparam com sacola de mercado

Assim como nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que tem juba é leão. Foi justamente isso que descobriu o Serviço de Vida Selvagem do Quênia e as dezenas de pessoas que o acionaram crentes de que se depararam com o felino perambulando pelas ruas de Kiangua.

A equipe de resgate chegou até os fundos de uma casa, onde o tal leão teria se escondido. O plano era simples: trabalhar rápido para evitar ferimentos no animal e nos moradores da cidade.

Ao se aproximarem cada vez mais do bichano, a surpresa: era uma bolsa de mercado estampada com a cara do felino — porém posicionada de forma estratégica para causar a ilusão de óptica.

Foto: Kenya Wildlife Service/Reprodução

"Apesar de ser um alarme falso, elogiamos o público por acionar um alarme para mitigar um possível conflito", disse a equipe de resgate.

Ao descobrir que não havia ameaça e era apenas uma sacola de compras, os agentes fotografaram o objeto e relatara a situação na conta de Facebook do Serviço de Vida Selvagem.