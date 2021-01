Aglomerações e festas privadas marcam entrada de 2021

Nas últimas 24 horas, a Bahia registrou 1.284 novos casos de Covid-19 e, apesar da pandemia exigir distanciamento social, o que se viu na noite do dia 31 de dezembro, na capital baiana e no interior, foi o desafio das medidas de proteção e contenção do avanço da doença no estado.

Em Salvador, a Polícia Militar flagrou aglomerações nos bairros de Sussuarana, Arenoso, Castelo Branco, Stella Maris, São Marcos e Pau da Lima. Na madrugada dessa sexta-feira (1º), foram contabilizadas 18 aglomerações e festas privadas de ano novo na capital, Região Metropolitana (RMS) e também no interior do estado.

Em Monte Gordo, cerca de 100 pessoas festejavam numa chácara sem máscaras. No local, foi encontrada uma arma de brinquedo e porções de drogas (Foto: Alberto Maraux/Divulgação).

Na RMS, além da festa irregular flagrada durante operação que prendeu quatro assaltantes de banco, na cidade de Lauro de Freitas, outro encontro foi finalizado, em Camaçari. Em Monte Gordo, guarnições da 59ª CIPM (Vila de Abrantes) dispersaram uma festa, numa chácara, com cerca de 100 pessoas sem máscaras. No local, a polícia encontrou uma arma de brinquedo e porções de drogas.

As reuniões que foram dispersadas desobedeciam o decreto estadual que proíbe aglomeração em virtude da pandemia da covid-19 (Foto: Divulgação SSP-Ba)

Em Trancoso, distrito de Porto Seguro, onde já tinham sido finalizados outros eventos em casas de luxo, os policiais militares flagraram novos encontros também dentro de condomínios de alto padrão. Em dois flagrantes, as guarnições encontraram 700 pessoas. Em um dos imóveis, equipamentos profissionais de som foram apreendidos.

Na mesma região, em Arraial D'Ajuda, equipes do 8° BPM finalizaram mais quatro reuniões que desobedeciam o decreto estadual. Três foram em via pública e uma, na área de um imóvel, com cerca de 100 pessoas.

Fechando o balanço do interior, a PM encerrou festas nas cidades de Barreiras, Ipirá e Irecê.

De acordo com a psicóloga Priscilla Pardo, a redução do contato social, como estratégia para conter o contágio do coronavírus, representou uma drástica mudança no padrão de sociabilização, aumentando sentimentos como solidão, medo, tristeza, incerteza e isso poderia explicar a insistência em realizar celebrações, mesmo diante do risco evidente.

“Considerando a necessidade de contato social, como a base primordial da existência humana, o impulso dos indivíduos por buscarem de forma recorrente satisfazer a necessidade de conexão e inserção em grupos sociais, conduziu os sujeitos a desenvolver um comportamento de maior adesão aos eventos sociais, minimizando as consequências decorrentes das aglomerações e o efeito relacionado ao aumento de casos por Covid”, esclarece.

*Colaborou Carolina Cerqueira.