Aglomerações marcam as filas da vacina na retomada da 1ª dose

Com a retomada da aplicação da primeira dose da vacina contra a covid-19, a quinta-feira de mutirão até as 21h foi marcada por filas nos postos de imunização, com espera de cerca de duas horas, em média, em cada ponto.

No Centro de Saúde Clementino Fraga, ou 5º Centro de Saúde, a fila de pedestres de quem chegava por volta das 15h variava entre 2h e 2h30. Já quem chegava de carro esperava entre 1 hora e 1h30. Mas quem sofreu mesmo foi quem chegou pela manhã, de acordo com o organizador da fila no local, Wilton Andrade. “De manhã, vem muito mais gente, a fila de espera é de cerca de 3 horas. Mas estamos oferecendo local para os 30 primeiros sentarem, e ainda 20 salas simultâneas de vacina”, explicou o segurança.

Apesar do tempo de espera, houve poucas reclamações. “Tá andando rápido, tudo organizado. Não tem como você querer uma coisa sem um pequeno sacrifício pra conseguir. Vale tudo pela vacina”, afirmou Maria Inês Sampaio, que se vacinaria por comorbidade.

Apesar de ter ido desacompanhada, logo arranjou quem concordasse com ela. “Com certeza, é a dança das cadeiras pela vacina”, disse Antônia Sousa, ao lado.

Antônia também se aproximou de Marilene Acássio, ambas indo se vacinar pela idade, 57 anos. Não se conheciam antes da fila, mas papo vai, papo vem, e descobriram terem até mesma profissão. Ambas trabalham como empregadas domésticas e juram que dali já saiu uma amizade. “Tentei me vacinar no sábado, mas depois de tanto tempo na fila, a vacina acabou. Hoje eu consigo, porque eu vi que vai ter mutirão até às 21h”, espera Marilene.

Há também quem não foi pela vacina, mas para se aproveitar da fila para fazer um dinheirinho extra. É o caso de Jane Oliveira, que logo colocou sua barraca de acarajé na esquina. “Só estou descendo para trabalhar aqui por causa dessa fila. Só não fiz isso antes porque a faixa etária mais velha não come muito esse tipo de comida, que é mais gordurosa, então comecei essa semana, mas pretendo continuar com fé em Deus”, comentou. Ao seu lado, ainda havia um grupo de fiéis reunido, aproveitando a ocasião para pregarem palavras de fé.

Na Unidade de Saúde da Família da Federação, a fila das 14h não se estendia para muito além da frente do posto, mas porque boa parte das pessoas estava aglomerada. Cristina Viana, 57 anos, estava na fila há apenas 20 minutos, mas já em sua quarta vez tentando se vacinar. Ela também guardou lugar para a cunhada, que estava de muletas.

“É a quarta vez que tento. Tentei por comorbidades duas vezes porque sou hipertensa, mas minha cardiologista não conseguiu me cadastrar no site. Sexta vim aqui 6 horas da manhã e tentei por idade, mas o rapaz saiu dizendo que não dava a primeira dose por idade, só por comorbidade”, contou.

Esse também é o sentimento de Andressa Santos, de 21 anos. “Eu não acho que tá tão caótico quanto em outros lugares. No 5o Centro, a fila está maior, por exemplo, mas em compensação, a fila aqui está demorando igual. Tá andando rápido, o problema é a má distribuição da vacina e a pouca quantidade de pessoas que tem acesso à informação e, além disso, a desorganização da fila. Tem gente que não sabe nem que pode marcar horário”, opina.

Vacinação nesta sexta

Nesta sexta-feira (28), os pontos de imunização por demanda aberta seguem com a aplicação exclusiva da 1ª dose do imunizante para os grupos prioritários habilitados. Além disso, as pessoas com 56 anos nascidas entre 28 de maio de 1964 até 28 de julho de 1964 também estão incluídas na estratégia de vacinação.

Agora, catadores de materiais recicláveis e médicos veterinários com nome na lista já poderão ir para as filas. Os catadores de materiais recicláveis devem estar com os nomes cadastrados no site da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e no ato da vacina, apresentar documento oficial com foto e cópia impressa da carteira da cooperativa.

Já os médicos veterinários devem estar em pleno exercício das atividades, com os nomes cadastrados no site da SMS, atuar em Salvador e no ato da vacina, apresentar a documento oficial com foto e cópia impressa do Imposto de Renda, ou do comprovante atualizado de pagamento do ISS, ou do contrato de Pessoa Jurídica ativo ou da última nota fiscal.

Pela manhã, também poderão tomar a vacina as pessoas que estão com data de retorno para as 2ª doses da Oxford até 28 de maio. Por demanda aberta, das 08 às 12 horas, exclusivamente no drive e posto fixo da Universidade Católica, de Pituaçu, essas pessoas estão aptas a receberem as doses.

PONTOS DE VACINAÇÃO – 08h às 16h

Drivers: Unijorge (Paralela), 5º Centro de Saúde (Barris), Vila Militar (Dendezeiros), Centro de Convenções, Arena Fonte Nova, FBDC Brotas, Parque de Exposições, Atakadão Atakarejo (Fazenda Coutos), FBDC Cabula, Barradão, PAF Ondina, Faculdade Universo (Avenida ACM), Shopping Bela Vista e USF San Martin.

Pontos fixos: USF Curralinho, Barradão, USF Federação, USF Fernando Filgueiras (Cabula VI), USF Teontônio Vilela II (Nova Brasília de Valéria), Parque de Exposições, USF Resgate, USF Vale do Matatu, Cajazeiras X, USF Cajazeiras V, USF Colinas de Periperi, USF Vila Nova de Pituaçu, USF Plataforma, USF João Roma Filho (Jardim Nova Esperança), USF Vista Alegre, Nelson Piauhy Dourado (Águas Claras), USF Eduardo Mamede (Mussurunga), Colégio da Policia Militar (Dendezeiros), UBS Ramiro de Azevedo (Campo da Pólvora), 5º Centro de Saúde (Barris), Unijorge (Paralela) e FBDC Brotas.