Agnaldo Liz elogia atuação de time repleto de garotos do Vitória

O técnico Agnaldo Liz passou muito bem pelo primeiro desafio na sua reestreia pelo Vitória. O comandante, que já esteve à frente do rubro-negro em 2004, bateu o Jacobina por 1x0 nesta quarta-feira (22) pela primeira rodada do Campeonato Baiano.

O Leão disputará o estadual deste ano com um time de aspirantes sob o seu comando. Na estreia, Agnaldo Liz mandou a campo uma equipe com sete jogadores formados na base rubro-negra: Lucas Arcajo, Wellisson, Figueiredo, Nickson, Gabriel Santiago, Eron e Caíque Souza.

Dos sete, Figueiredo chama a atenção por ser o mais novo. Apenas 17 anos. "Que bom, esse é o objetivo do Vitória daqui para frente. Poder colocar sem medo um atleta de 17 anos em campo. Apesar da idade, é um gigante. Parece um atleta muito mais experiente", elogiou Agnaldo.

"Figueiredo conquistou o espaço dele nos treinos e a gente deu a oportunidade. Isso vai ser normal daqui para frente no Vitória e vale para todos os atletas. Bom para o nosso trabalho iniciar com confiança e ter a confiança do torcedor. Esse é o nosso objetivo, jogar para o torcedor", completou.

Outro ponto elogiado na primeira partida do time de aspirantes foi a movimentação e o toque de bola. "A gente trabalhou isso nos treinamentos. Colocar a bola no chão, seria o nosso meio para ter o controle do jogo. Conseguimos trabalhar bem, girando, movimentando. Na saída de jogo envolvemos o adversário. No final perdemos um pouco o controle, eles cresceram na partida, mas conseguimos neutralizar", comentou Agnaldo Liz.

Por fim, o comandante comentou o gol de Nickson, decisivo para a vitória: "Bom para ele porque cria confiança. Temos que resgatar isso, resgatar o Nickson. Ele se sente confiante agora e no proxímo jogo estará mais. Estamos aqui para buscar isso, a construção desses atletas que o torcedor estava um pouco desconfiado".