Agnaldo Timóteo apresenta piora no quadro de saúde

O cantor Agnaldo Timóteo, 82, teve uma leve piora em seu quadro de saúde hoje (3). De acordo com o boletim médico do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), onde está internado desde o último dia 21, o artista "verbaliza, mas tem discreta piora do quadro infeccioso".

Além do agravamento no quadro infeccioso, a nota enviada à imprensa também conta que Agnaldo apresenta um quadro de "desorientação flutuante compatível com delirium", que é uma confusão mental comum em idosos hospitalizados.

Agnaldo veio para a Bahia para fazer um show na festa da padroeira da cidade de Santa Rita de Cássia, na região de Barreiras, onde estava hospedado, quando passou mal no último dia 20.

Ele foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Barreiras, onde deu entrada com quadro de vômito, glicemia baixa e pressão alta.

Os médicos disseram que o cantor sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC), e no dia seguinte ele foi transferido para Salvador.