Agnes lembra morte da mãe com doença rara e briga de Vladimir Brichta por sua guarda

A atriz Agnes Brichta estreou em "Quanto mais vida, melhor!" ao lado do pai, Vladimir Brichta. Com isso, o públicou ficou curioso em torno da mãe dela, Gena Karla Ribeiro, que morreu de porfiria, uma doença rara, em 1999, quando a atriz tinha apenas 2 anos.

"Achei curioso esse interesse. Consigo compreender a reação das pessoas. Elas estão me vendo com o meu pai na televisão. Como eu tinha 2 anos, guardei pouquíssimas memórias", diz ela, em entrevista à colunista Patrícia Kogut, de O Globo.

Quando perguntada sobre o que a mãe acharia ao vê-la na novela, ela respondeu: "Tenho certeza de que ficaria animada e me apoiaria. Ela era artista também. Não tive muitas experiências com ela, mas, quando as pessoas falam, vejo que foi uma mulher incrível. Tenho a impressão de que ela curtiria muito."

Após a partida de Gena, teve início na Justiça uma disputa entre Vladimir e a mãe da cantora. Em 2004, o ator assumiu o relacionamento com Adriana Esteves, a quem Agnes se refere como mãe.

"Essa também é uma experiência de que tenho mais notícia pelas pessoas do que lembranças de fato. Eu tinha 5 anos só. Por mais que seja sobre mim, pertence muito a eles essa história. O que aconteceu realmente está mais nas narrativas deles do que na minha", afirma a atriz, que costuma visitar a avó duas vezes por ano em Aracaju.