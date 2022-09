'Agora chega! Basta', dispara Patrícia Poeta após especulações sobre os bastidores

A jornalista Patrícia Poeta resolveu comentar, na noite desta quinta-feira (15), sobre os diversos comentários e ataques que vem sofrendo há algumas semanas, desde que assumiu o programa Encontro, da Globo. A apresentadora disse que não vai mais tolerar as notícias mentirosas e especulações que saem na mídia sobre possíveis brigas nos bastidores da atração.

No Instagram, a global salientou que não vai ficar calada quando ocorrer uma próxima fake news e pediu respeito por ter chegado ao programa que agora comanda diariamente.

"Durante mais de 60 dias fiquei calada. Engoli a seco ataques maldosos e mentiras descabidas ditas por pessoas irresponsáveis. Mas agora chega! Basta! Sou humana. Sou mulher. Batalhadora e, sinceramente, merecedora de cada conquista até aqui. Quem me conhece sabe disso. Afinal, são 25 anos trabalhando duro, me dedicando e nunca fazendo mal a ninguém. Pelo contrário".

A comandante do Encontro ainda salientou que não se importa com os comentários sobre seu desempenho no comando, mas que as mentiras que circulam sobre os bastidores do programa, são incabíveis.

"Lidar com críticas eu aceito, afinal quando colocamos o rosto na TV, sabemos que isso pode acontecer. Agora, mentiras: não suporto. Até porque uma mentira contada várias vezes, acaba virando verdade, mesmo não sendo. Mentiras baixas. Se posso dar um conselho com essa experiência: não apedreje uma pessoa sem saber quem ela é de verdade", prosseguiu.

Por fim, Patrícia aproveitou para agradecer aos colaboradores que realizam o programa e que está muito grata por apresentar o Encontro ao lado de pessoas que fazem acontecer. "Aos meus colegas de trabalho e ao público, mais uma vez, o meu muito obrigada. Juntos somos mais fortes, nessa corrente do bem. Aos mentirosos: não desejo mal, não. Desejo apenas que nunca sejam vítimas do mal que provocam".