Agora é para valer: propaganda eleitoral na TV e no rádio começa nessa sexta

Começa nessa sexta-feira (26) e segue até o dia 29 de setembro a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV para o primeiro turno das eleições gerais, marcado para o dia 2 de outubro. A etapa é uma das mais esperadas do calendário eleitoral, tanto para partidos e coligações como para a população em geral, que tem a possibilidade de conhecer melhor os candidatos e suas propostas.

Neste ano as inserções diárias acontecerão em dois blocos de 25 minutos cada um. No rádio das 7h às 7h25 e das 12h às 12h25; na TV das 13h às 13h25 e das 20h30 às 20h55. O horário eleitoral será exibido de segunda a sábado.

Às segundas, quartas e sextas serão exibidas as propagandas dos candidatos aos governos dos estados e do Distrito Federal, ao Senado e às Assembleias Legislativas. E às terças, quintas e sábados vão ao ar os programas dos candidatos à Presidência e à Câmara dos Deputados. Ao longo do dia também haverá inserções de 30 e 60 segundos, totalizando 14 minutos na grade das emissoras.

Dinâmica na Bahia

Na Bahia, quem dará a largada ao tempo de propaganda é o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil), que encabeça a coligação “Pra Mudar a Bahia” – formada pela federação PSDB/Cidadania, além dos partidos Republicanos, PP, PDT, PTB, Podemos, PSC, o próprio União Brasil e o Solidariedade. O grupo tem 6 minutos e 31 segundos de tempo a cada bloco, o maior entre as coligações em disputa no estado.

No primeiro programa, a campanha pretende alcançar o eleitor com um misto de proposições e muita emoção. A ideia é mostrar a trajetória do candidato e sua experiência política, acumulada em mais de 20 anos de vida pública, até o momento atual, quando disputa pela primeira vez o governo do estado.

Em seu plano de governo, ACM Neto propõe mudanças no modelo de gestão e elenca ações como a implantação dos “governos regionais”, com o objetivo de descentralizar as decisões estaduais e valorizar as potencialidades regionais. A mudança de visão também deve alcançar áreas prioritárias como a segurança pública, a saúde, a educação, a geração de empregos e o combate à pobreza.

Os oitos anos à frente da prefeitura de Salvador irão figurar como a principal vitrine daquilo que o candidato pretende estender para o restante da Bahia caso seja eleito.

Pela ordem definida em sorteio do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA), a segunda inserção fica por conta da coligação “Pela Bahia, Pelo Brasil”, encabeçada por Jerônimo Rodrigues (PT). O grupo formado pelos partidos Avante, MDB, PSB, PSD, PT, PCdoB e PV tem, no total, 5 minutos e 7 segundos a cada bloco.

Na primeira aparição, a proposta da campanha é apresentar o candidato, sua biografia e experiência na gestão pública. A propaganda durante os 35 dias definidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) também terá como missão mostrar ao eleitor a proximidade entre o baiano e o presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O programa de governo de Jerônimo propõe três eixos de atuação – desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e governança - e apresenta atualizações de ações implementadas pelos governos Jaques Wagner e Rui Costa.

Na sequência, os telespectadores assistirão a 1 minuto e 41 segundos de propostas da coligação “Bahia de Mãos Dadas com o Brasil”, liderada pelo ex-ministro da Cidadania e deputado federal João Roma (PL). O grupo é formado pelo PL, Patriota e Pros.

Na TV, as principais narrativas a serem exploradas pela campanha é a proximidade do candidato ao presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), e críticas à atual gestão baiana.

Chega, então, a vez da coligação “Agora é a Vez do Povo”, formada pelo PSOL e Rede, com o estreante em disputas eleitorais Kleber Rosa (PSOL). No primeiro dia, a campanha, que tem 38 segundos de inserção, pretende apresentar a biografia do candidato, com destaque para sua relação com pautas de inclusão social.

A ordem de aparição dos candidatos foi definida na última sexta-feira (19), por sorteio durante audiência pública na sede do TRE-BA. O tempo de exposição das coligações também foi definido na mesma ocasião. A ordem do sorteio vale ainda para as inserções dos candidatos ao Senado e da campanha proporcional – deputados estaduais/distritais e federais.

Tempo e ordem de inserção das coligações foi definido em audiência pública no TRE-BA





Informações úteis:

Período

Começa sexta-feira (26) e segue até o dia 29 de setembro. Em caso de segundo turno, recomeça em 7 de outubro e segue até o dia 28 do mesmo mês, dois dias antes do pleito.

Horários

No rádio das 7h às 7h25 e das 12h às 12h25; na TV das 13h às 13h25 e das 20h30 às 20h55.

Distribuição

Nas terças, quintas e sábados vão ao ar os programas dos candidatos à Presidência e à Câmara dos Deputados. Nas segundas, quartas e sextas serão exibidas as propagandas dos candidatos aos governos dos estados e do Distrito Federal, ao Senado e às Assembleias Legislativas.

Ordem de inserção na Bahia:

1º - Pra Mudar a Bahia – ACM Neto (União Brasil)

2º - Pela Bahia, Pelo Brasil – Jerônimo Rodrigues (PT)

3º - Bahia de Mãos Dadas com o Brasil – João Roma (PL)

4º - Agora é a Vez do Povo – Kleber Rosa (PSOL)

Ordem e tempo de inserção dos presidenciáveis:

1º - Roberto Jefferson (PTB) - 25 segundos

2º - Soraya Thronicke (União Brasil) - 2 minutos e 10 segundos

3º - Felipe d'Ávila (Novo) - 22 segundos

4º - Coligação Brasil da Esperança – Lula (PT) - 3 minutos e 39 segundos

5º - Coligação Brasil Para Todos - Simone Tebet (MDB) - 2 minutos e 20 segundos

6º - Coligação Pelo Bem do Brasil - Jair Bolsonaro (PL) - 2 minutos e 38 segundos

7º - Ciro Gomes (PDT) - 52 segundos

Data das eleições:

1ª turno: 2 de outubro

2º turno (se houver): 30 de outubro