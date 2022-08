Agressão a baiano expulso de boate é investigada pela polícia de Portugal

Depois da repercussão negativa no Brasil, as agressões que o baiano Douglas Rosa sofreu em uma boate de Portugal, serão investigadas pela Polícia de Segurança Pública (PSP). O Consulado-Geral do Brasil em Faro, cidade onde o brasileiro foi agredido, confirmou a informação ao G1.

O caso também foi comunicado ao Ministério Público de Portugal e foi divulgado na imprensa brasileira e portuguesa. Douglas foi brutalmente agredido por seguranças de uma discoteca no último dia 6 de agosto. O baiano estava com a esposa, Gislaine Rosa e amigos venezuelanos.

A auxiliar de cozinha contou que, após o caso vir à tona na mídia, a discoteca bloqueou os brasileiros nas redes sociais e não prestaram nenhum apoio.

"A boate em nenhum momento falou comigo ou prestou solidariedade, não perguntaram sobre as vítimas, pelo contrário, a princípio, me bloquearam nas redes sociais, disseram que não faziam parte da equipe de funcionários deles, sendo que estavam os oito seguranças com a farda de segurança na porta. Não falaram nada, não fizeram nada e estou aqui à espera que a justiça seja feita".

Após passar por duas cirurgias, Douglas teve alta médica na quarta-feira (10). Gislaine comentou que iria prestar queixa apenas quando o marido estivesse bem psicologicamente e fisicamente. Os dois amigos do casal já registraram o B.O.