Agrotóxicos: saiba como não levar esse perigo para a sua casa

Os agrotóxicos podem estar no solo, no ar, na água e na nossa comida. Quais são os dados de contaminação desse perigo aqui na Bahia? Qual é a cidade com mais casos de pessoas intoxicadas por esses venenos?

Para quebrar o ciclo de contaminação, o melhor caminho é optar pelos alimentos orgânicos. Mas você sabe qual é o benefício deles? Sabe como escolher uma verdura, fruta ou derivados realmente orgânicos?

Nesse podcast, a gente aborda todas as nuances desse problema de saúde pública. Conta como o veneno usado nas lavouras pode chegar à sua casa e quantas pessoas morreram por conta deles em 2019.

Entrevistamos o agrônomo Ruy Muricy, técnico da Diretoria de Vigilância Sanitária e Ambiental do Estado, e Clauber Cobi Cruz, diretor da Organis, associação de divulgação dos orgânicos.

